Поминальні дні в 2024 році: як та коли вшанувати померлих рідних

Поминальні дні у 2024 році

9 березня - М'ясопусна батьківська субота, Вселенська батьківська субота

30 березня - субота другого тижня (тижня) Великого посту

6 квітня - субота третього тижня Великого посту

13 квітня - субота четвертого тижня Великого посту

9 травня - День поминання воїнів

14 травня - Радониця (Проводи)

22 червня - Троїцька батьківська субота, Вселенська батьківська субота

27 липня - батьківська субота перед Успенським постом

28 вересня - Покровська батьківська субота

19 жовтня - Дмитрівська батьківська субота

26 жовтня - Кузьміна поминальна субота

2 листопада - Михайлівська батьківська субота

9 листопада - батьківська субота перед Різдвяним постом

Традиції на поминальні дні

Поминальні дні - це особливі дати у календарі, коли заведено згадувати та вшановувати померлих родичів, друзів та членів сім'ї В такі дні обов'язково замовляють у храмах спеціальну службу або пишуть записки, де вказують, за кого з померлих потрібно помолитися під час служби.

На поминальних службах ставлять свічку в церкві за упокій душі померлого. А ще приносять до церкви хліб, крупи, борошно, печиво та сіль - для нужденних.

Після служби в церкві відвідують цвинтарі, наводять лад на могилах та навколо. А ще поминають та згадують у своїх молитвах померлих.

У старі часи вважалось правильним зробити у поминальні дні якусь добру справу - подати милостиню нужденним та зібрати невелику поминальну трапезу.

В такі дні не можна вживати погані слова, сваритися, ображати одне одного, влаштовувати галасливі поминки по покійних та згадувати покійних зі злістю та образою.