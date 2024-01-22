Поминальные дни в 2024 году: как и когда почтить умерших родных

Поминальные дни в 2024 году

9 марта - Мясопустная родительская суббота, Вселенская родительская суббота

30 марта - суббота второй недели (недели) Великого поста

6 апреля - суббота третьей недели Великого поста

13 апреля - суббота четвертой недели Великого поста

9 мая - День поминовения воинов

14 мая - Радоница (Проводы)

22 июня - Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота

27 июля - родительская суббота перед Успенским постом

28 сентября - Покровская родительская суббота

19 октября - Дмитровская родительская суббота

26 октября - Кузьмина поминальная суббота

2 ноября - Михайловская родительская суббота

9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом

Традиции на поминальные дни

В эти дни обязательно заказывают в храмах специальную службу или пишут записки, где указывают, за кого из умерших нужно помолиться во время службы. .

На поминальных службах ставят свечу в церкви при упокоении души умершего. А еще приносят в церковь хлеб, крупы, муку, печенье и соль – для нуждающихся.

После службы в церкви посещают кладбища, наводят порядок на могилах и вокруг. А еще поминают и вспоминают в своих молитвах умерших.

В старину считалось правильным сделать в поминальные дни какое-то доброе дело - подать милостыню нуждающимся и собрать небольшую поминальную трапезу.

В такие дни нельзя употреблять плохие слова, ссориться, оскорблять друг друга, устраивать шумные поминки по усопшим и вспоминать усопших со злобой и оскорблением.