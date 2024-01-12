Чому не можна одружуватися і виходити заміж у 2024 році: народні прикмети і забобони

2024 рік стане високосним і буде мати не 365 днів, а на один більше. Такі роки бувають раз у чотири роки й з ними пов'язано багато старовинних прикмет за заборон. Наприклад, у високосний рік радять не брати шлюб та не грати весілля.

Чому не варто одружуватися та виходити заміж у високосний рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому високосний рік

У сучасному календарі кожен четвертий рік - високосний. Кількість днів збільшується на один день і це 29 лютого. Необхідність запровадити високосний рік виникла через те, що пори року змінюються з періодом, який становить не 365 діб, а трошки більше + ще шість годин. Щоб врахувати ці "зайві" шість годин, вирішили до календаря додавати раз на 4 роки один додатковий день.

Чому не варто одружуватися

Вважається, що шлюб, укладений у високосний рік, буде нещасливим і швидко розпадеться. Це вірування до нас прийшло з Греції. Варто зазначити, що й розлучатися не варто - рішення може бути поспішним та неправильним.

Древні слов'яни вважали, що пару, яка одружиться у високосний рік, чекає зрада або вдівство. Ще пара може виявитися бездітною та нещасливою у шлюбі.

З точки зору астрології кожен новий чотирирічний цикл символізує новий етап у житті людства, високосний рік саме вважається такими початком. До будь-якої справи потрібно підходити відповідально і планування весілля на такий рік вимагає серйозного підходу і впевненості у своїх намірах.

А наші пращури вважали, що після закінчення циклу у чотири роки слід уникати будь-яких змін. Тому не варто одружуватися, виходити заміж, розлучатися, переїжджати у нове житло, змінювати роботу, заводити нових друзів.

До речі, у деяких народах до високосного року ставляться прямо протилежне - він вважається роком наречених і в цей рік засилають сватів та планують весілля.

У церкви застережень щодо високосного року нема - всі ці прикмети вважають марновірством і забобонами. Укладати шлюб можна будь-коли, крім періоду постів.

Цікава традиція

В Ірландії з V століття (часів святого Патрика) існує гарна традиція. У високосний рік жінка може освідчитися та зробити пропозицію хлопцеві й ті не мають права відмовити. Єдина умова - пропозиція має бути сказана саме 29 лютого.

За легендою, ірландська монахиня на ім'я Бріджит поскаржилася святому Патрику, що жінкам доводиться дуже довго чекати освідчень від обранців. Тоді Патрик випустив наказ, який давав жінкам право освідчуватися самим, але лише раз на чотири роки.