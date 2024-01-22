Поминальные дни в 2024 году: как и когда почтить умерших родных
В Украине с 1 сентября 2023 Православная церковь Украины и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Вместе с переходом большинство важных церковных дат, праздников, дни ангела - сместились на 13 дней. Также изменились поминальные дни и родительские субботы.
Когда в 2024 году будут поминальные дни и как почтить родных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь
Поминальные дни в 2024 году
9 марта - Мясопустная родительская суббота, Вселенская родительская суббота
30 марта - суббота второй недели (недели) Великого поста
6 апреля - суббота третьей недели Великого поста
13 апреля - суббота четвертой недели Великого поста
9 мая - День поминовения воинов
14 мая - Радоница (Проводы)
22 июня - Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота
27 июля - родительская суббота перед Успенским постом
28 сентября - Покровская родительская суббота
19 октября - Дмитровская родительская суббота
26 октября - Кузьмина поминальная суббота
2 ноября - Михайловская родительская суббота
9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом
Традиции на поминальные дни
В эти дни обязательно заказывают в храмах специальную службу или пишут записки, где указывают, за кого из умерших нужно помолиться во время службы. .
На поминальных службах ставят свечу в церкви при упокоении души умершего. А еще приносят в церковь хлеб, крупы, муку, печенье и соль – для нуждающихся.
После службы в церкви посещают кладбища, наводят порядок на могилах и вокруг. А еще поминают и вспоминают в своих молитвах умерших.
В старину считалось правильным сделать в поминальные дни какое-то доброе дело - подать милостыню нуждающимся и собрать небольшую поминальную трапезу.
В такие дни нельзя употреблять плохие слова, ссориться, оскорблять друг друга, устраивать шумные поминки по усопшим и вспоминать усопших со злобой и оскорблением.
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