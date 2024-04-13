Поминальна субота і вшанування Фомаїди: що категорично не можна робити сьогодні

Субота 13 квітня - батьківська субота четвертого тижня Великого посту. Окрім дотримання церковних традицій, сьогодні вшановують священномученика Артемона та мученицю Фомаїду Єгипетську, на честь якої цю суботу називають днем Фомаїди.

Про те, що обов’язково треба зробити в батьківську суботу, а також про традиції і прикмети цього дня читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Кого поминають в батьківську суботу

Як можна здогадатися з назви, в цей день, який віддавна вважався чистим і світлим, в молитвах згадують померлих родичів та близьких. Це роблять для того, аби душа, яка може заблукати між світами, знайшла спокій в Царстві Небесному.

Саме з цієї причини на вечірній службі прокимна, а на ранній "Бог Господь", заміняють на "Алилуя". В поминальну суботу проводиться Літургія та поєднують службу Мінеї і Октоїха зі службою за Тріоддю.

Згадують померлих не лише молитвами про відпущення гріхів, а й готуючи на поминальних обідах, окрім традиційних страв, те, що покійні любили при житті.

Крім цього, в батьківську суботу моляться не тільки за упокій душ - важливо в цей день мати світлі думки й самому не грішити. Тож існує в поминальну суботу традиція приносити до церковної служби продукти - крупи, печиво, борошно, хліб, цукерки - зазвичай пісні.

Інша обов'язкова традиція батьківської суботи - прибирати не лише могили родичів, а й незнайомих людей. Адже цього дня вважається за потрібне робити добрі справи, в допомозі й милостині відмовляти в поминальні суботи не варто.

Хто така Фомаїда Єгипетська

Свята Фомаїда вважалася помічницею у визволенні від любовної одержимості. Фомаїду у віці 15 років видали заміж за християнина-рибалку і подружжя жило в злагоді у батьків парубка.

Однак за якийсь час свекор став схиляти дівчину до зради, коли її чоловік був на рибалці. Фомаїда відмовилася і тоді свекор вбив її мечем - і одразу осліп. Вранці це побачили чоловік вбитої дівчини і його друзі, які повернулися з роботи.

Вбивця зізнався в скоєному - втративши зір, він не зміг знайти двері й втекти. Свекра-вбивцю засудили до смертної кари, а на могилі святої почали відбуватися дива.

Що категорично не можна робити в цю дату

впадати в зневіру та втрачати надію;

згадувати погано про померлих чи живих;

грішити - це накличе лихо;

сваритися чи лихословити;

галасливо святкувати і вживати алкоголь.

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