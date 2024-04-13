Поминальная суббота и почитание Фомаиды: что категорически нельзя делать сегодня
Суббота 13 апреля - родительская суббота четвертой недели Великого поста. Кроме соблюдения церковных традиций сегодня чествуют священномученика Артемона и мученицу Фомаиду Египетскую, в честь которой эту субботу называют днем Фомаиды.
О том, что обязательно нужно сделать в родительскую субботу, а также о традициях и приметах этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Для подготовки материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
Кого поминают в родительскую субботу
Как можно догадаться из названия, в этот день, который издавна считался чистым и светлым, в молитвах вспоминают умерших родственников и близких. Это делают для того, чтобы душа, которая может заблудиться между мирами, обрела покой в Царстве Небесном.
Именно по этой причине на вечерней службе прокомна, а на ранней "Бог Господь", заменяют на "Аллилуйя". В поминальную субботу проводится Литургия и объединяют службу Минеи и Октоиха со службой по Триодде.
Вспоминают умерших не только молитвами об отпущении грехов, но и готовя на поминальных обедах, кроме традиционных блюд, то, что покойные любили при жизни.
Кроме этого, в родительскую субботу молятся не только за упокой душ - важно в этот день иметь светлые мысли и самому не грешить. Так что существует в поминальную субботу традиция приносить в церковную службу продукты - крупы, печенье, муку, хлеб, конфеты - обычно постные.
Другая обязательная традиция родительской субботы - убирать не только могилы родственников, но и незнакомых людей. Ведь в этот день считается нужным делать добрые дела, в помощи и подаянии отказывать в поминальные субботы не стоит.
Кто такая Фомаида Египетская
Святая Фомаида считалась помощницей в освобождении от любовной одержимости. Фомаиду в возрасте 15 лет выдали замуж за христианина-рыбака и супруги жили в согласии у родителей парня.
Однако через некоторое время свекор стал склонять девушку к измене, когда ее муж был на рыбалке. Фомаида отказалась и тогда свекор убил ее мечом - и сразу ослеп. Утром это увидели вернувшиеся с работы мужчина убитой девушки и его друзья.
Убийца признался в содеянном - потеряв зрение, он не смог найти дверь и убежать. Свекра-убийцу приговорили к смертной казни, а на могиле святой стали совершаться чудеса.
Что категорически нельзя делать в эту дату
- впадать в уныние и терять надежду;
- вспоминать плохо об умерших или живых;
- грешить - это призовет беду;
- ссориться или злословить;
- шумно праздновать и употреблять алкоголь.
Главные приметы этого дня
- Если 13 апреля слышно как кричит кукушка - вскоре придет тепло.
- В родительскую субботу ночью небо звездное - будет урожайный год.
- По народным приметам, летом будет тепло, если к 13 апреля распустились дубы. Большое количество желудей на дереве свидетельствует об урожайности года.
- Если 13 апреля распускаются желтые первоцветы - весна будет теплой.
Кстати, недавно мы писали о том, когда будут поминальные субботы в 2024 году.
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