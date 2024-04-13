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Поминальная суббота и почитание Фомаиды: что категорически нельзя делать сегодня

Суббота 13 апреля 2024 06:00
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Поминальная суббота и почитание Фомаиды: что категорически нельзя делать сегодня 13 апреля - поминальная суббота (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Суббота 13 апреля - родительская суббота четвертой недели Великого поста. Кроме соблюдения церковных традиций сегодня чествуют священномученика Артемона и мученицу Фомаиду Египетскую, в честь которой эту субботу называют днем Фомаиды.

О том, что обязательно нужно сделать в родительскую субботу, а также о традициях и приметах этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Для подготовки материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

Кого поминают в родительскую субботу

Как можно догадаться из названия, в этот день, который издавна считался чистым и светлым, в молитвах вспоминают умерших родственников и близких. Это делают для того, чтобы душа, которая может заблудиться между мирами, обрела покой в Царстве Небесном.

Именно по этой причине на вечерней службе прокомна, а на ранней "Бог Господь", заменяют на "Аллилуйя". В поминальную субботу проводится Литургия и объединяют службу Минеи и Октоиха со службой по Триодде.

Вспоминают умерших не только молитвами об отпущении грехов, но и готовя на поминальных обедах, кроме традиционных блюд, то, что покойные любили при жизни.

Кроме этого, в родительскую субботу молятся не только за упокой душ - важно в этот день иметь светлые мысли и самому не грешить. Так что существует в поминальную субботу традиция приносить в церковную службу продукты - крупы, печенье, муку, хлеб, конфеты - обычно постные.

Другая обязательная традиция родительской субботы - убирать не только могилы родственников, но и незнакомых людей. Ведь в этот день считается нужным делать добрые дела, в помощи и подаянии отказывать в поминальные субботы не стоит.

Кто такая Фомаида Египетская

Святая Фомаида считалась помощницей в освобождении от любовной одержимости. Фомаиду в возрасте 15 лет выдали замуж за христианина-рыбака и супруги жили в согласии у родителей парня.

Однако через некоторое время свекор стал склонять девушку к измене, когда ее муж был на рыбалке. Фомаида отказалась и тогда свекор убил ее мечом - и сразу ослеп. Утром это увидели вернувшиеся с работы мужчина убитой девушки и его друзья.

Убийца признался в содеянном - потеряв зрение, он не смог найти дверь и убежать. Свекра-убийцу приговорили к смертной казни, а на могиле святой стали совершаться чудеса.

Что категорически нельзя делать в эту дату

  • впадать в уныние и терять надежду;
  • вспоминать плохо об умерших или живых;
  • грешить - это призовет беду;
  • ссориться или злословить;
  • шумно праздновать и употреблять алкоголь.

Главные приметы этого дня

  • Если 13 апреля слышно как кричит кукушка - вскоре придет тепло.
  • В родительскую субботу ночью небо звездное - будет урожайный год.
  • По народным приметам, летом будет тепло, если к 13 апреля распустились дубы. Большое количество желудей на дереве свидетельствует об урожайности года.
  • Если 13 апреля распускаются желтые первоцветы - весна будет теплой.

Кстати, недавно мы писали о том, когда будут поминальные субботы в 2024 году.

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