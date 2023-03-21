Помилки при вирощуванні розсади, які загублять ваш урожай
Вирощування розсади - доволі кропіткий процес, коли треба враховувати багато нюансів і діяти за чіткою інструкцією. Адже деякі помилки можуть геть зіпсувати ваш майбутній врожай.
Що не можна робити під час пророщування сіянців - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.
Купуйте насіння правильно
Якщо ви не заготовляєте насіння самі, то не слід купувати його у випадкових продавців.
У разі необхідності насіння слід обробити (зазвичай фабричне насіння вже оброблене) міцним розчином марганцю, для цього його потрібно занурити на 20 хвилин у розчин, а потім промити проточною водою.
Довге замочування
Не можна довго замочувати знезаражене насіння у воді - не більше 12-20 годин, тому що воно може "задихнутися" і при посіві не проросте, а просто-таки згниє в землі.
Ранній посів
Деякі городники прагнуть посіяти помідори, перці чи огірки якомога раніше, щоб отримати ранній врожай. Але якщо у вас нема змоги висадити розсаду в теплиці, а також підсвічувати її під час вирощування, не робіть цього.
Інакше ваші саджанці витягнуться, переростуть і будуть довго адаптуватися при пересадці.
Неправильний ґрунт
При посіві насіння на город слід уникати висівання їх у важкий ґрунт. Рекомендується використовувати ґрунтосуміш, яку потрібно заготувати з осені.
Враховуйте особливості кожної культури при підготовці грядок, де вона ростиме.
Неправильна температура
Щоб забезпечити швидке проростання та запобігти ураженню розсади чорною ніжкою, необхідно зберігати температуру повітря не менше 23-25 градусів тепла для накритих плівкою або склом посівів.
Відсутність загартовування
За тиждень-два до висадки розсади в ґрунт її потрібно обов’язково загартувати на відкритому повітрі. Робити це необхідно в безвітряну погоду, поступово збільшуючи час перебування на вулиці. А висаджувати розсаду найкраще у похмуру погоду.
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