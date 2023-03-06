Полийте такою водою розсаду помідорів, і вона скаже вам "дякую"

При вирощуванні розсади помідорів окрім якісного насіння, правильного ґрунту, освітлення і температури треба враховувати і особливості поливу. Адже частим поливом можна загубити саджанці, так само як і пересиханням.

Загальні правила поливу

Перше, що потрібно зробити, так це відрегулювати частоту зрошення розсадного субстрату. У цьому питанні немає конкретної інструкції, бо багато залежить від температурного режиму та складу ґрунту, в якому росте розсада.

Важливо, щоб полив був рівномірним - тобто регулярним. Адже чергування періодів посухи з перезволоженням ґрунту нічого доброго не принесе для рослин.

Не можна допускати пересихання ґрунту більш ніж на одну фалангу вказівного пальця. Після зрошення земля повинна бути рівномірна і в міру зволожена, але не являти собою заболочену субстанцію.

Яку воду можна і не можна використовувати для розсади

Деякі городники використовують талий сніг для поливу, наділяючи його справді "чудодійними" властивостями. Але цей спосіб сумнівний та й мороки багато, а за фактом для розвитку та зміцнення імунітету сіянців такий полив навряд чи допоможе.

Додавання перекису водню для поливу також мало допоможе розсаді. Позаяк при взаємодії з водою перекис водню швидко руйнується і абсолютно ніякої користі розсаді не приносить.

Тому раціональніше за все застосовувати звичайну водопровідну воду. Головне, щоб вона була відстояна, тобто їй треба дати час на випаровування хлору.

Використовувати кип’ячену воду не можна, адже вона для рослин "мертва" і не містить жодних корисних речовин.

Особлива вода для помідорів

Є один органічний засіб для поливу, який дуже люблять помідори. Йдеться про акваріумну воду, в якій мешкають домашні рибки. Така вода має багатий органічний склад і служить своєрідним підживленням для розсади помідорів.

Тому, змінюючи воду в акваріумі, не поспішайте виливати її, а поекспериментуйте. Поливайте частину розсади такою водою і побачите різницю. Розсада точно скаже вам "спасибі".