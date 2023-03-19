Ранні сорти смачної та солодкої картоплі: запам'ятайте ці назви

В другу половину весни українці починають висаджувати картоплю, щоб запастися цим універсальним коренеплодом на цілий рік. Якщо ви городник з досвідом, ви маєте знати, що один і той же сорт бульби з року в рік може "вироджуватися", тож варто пробувати нові сорти.

Про топові ранні сорти смачної і солодкої картоплі пише Telegram -канал Дача. Сад і город.

Олена

У бульб цього ранньостиглого столового сорту картоплі овальна форма, світло-червона шкірка та біла м'якоть. Його рідко вражають небезпечні бактеріальні та грибкові хвороби, тому сорт не вимагає копіткого догляду та частих підживлень.

Олена є ранньостиглим сортом - від появи сходів до збирання картоплі відбувається 45-60 днів.

Сорт картоплі Олена (фото: diapason.com.ua)

Антоніна

Сорт відноситься до ранньостиглих, адже перший урожай можна спробувати вже через 45 днів після появи сходів.

Рослина високостійка до картопляного раку, проте може постраждати від фітофторозу та нематоди.

Аріель

Плоди ультрараннього сорту Аріель дозрівають ще до того, як може виникнути загроза зараження фітофторозом.

Крім того, бульби дозрівають дуже швидко, тому за літньо-осінній період можна встигнути зібрати кілька врожаїв.

Сорт Аріель дуже ранній (фото: rastim.com.ua)

Барон

Це ранньостиглий сорт, який добре адаптується до несприятливих погодних умов. Рослини мало схильні до картопляного раку і пошкодження нематодою.

Сорт Барон вигідно виділяється на тлі інших сортів і вважається одним з кращих за смаком серед усіх ранньостиглих сортів картоплі. Картопля невибаглива і дає високі врожаї навіть за не дуже сприятливих погодних умов.