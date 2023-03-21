Ошибки при выращивании рассады, которые загубят ваш урожай

Выращивание рассады - достаточно кропотливый процесс, когда нужно учитывать много нюансов и действовать по четкой инструкции. Ведь некоторые ошибки могут загубить ваш будущий урожай.

Что нельзя делать во время проращивания сеянцев - узнайте ниже в материале Styler.

Покупайте семена правильно

Если вы не заготавливаете семена сами, то не следует покупать их у случайных продавцов.

В случае необходимости семена следует обработать (обычно фабричные семена уже обработаны) крепким раствором марганца, для этого его нужно погрузить на 20 минут в раствор, а затем промыть проточной водой.

Долгое замачивание

Нельзя долго замачивать обеззараженные семена в воде - не более 12-20 часов, потому что они могут "задохнуться" и при посеве не прорастут, а просто-таки сгниют в земле.

Ранний посев

Некоторые огородники стремятся посеять помидоры, перцы или огурцы как можно раньше, чтобы получить ранний урожай. Но если у вас нет возможности высадить рассаду в теплице, а также подсвечивать ее во время выращивания, не делайте этого.

Иначе ваши саженцы вытянутся, перерастут и будут долго адаптироваться при пересадке.

Неправильная почва

При посеве семян на огород следует избегать высева их в тяжелую почву. Рекомендуется использовать почвосмесь, которую нужно заготовить с осени.

Учитывайте особенности каждой культуры при подготовке грядок, где она будет расти.

Неправильная температура

Чтобы обеспечить быстрое прорастание и предотвратить поражение рассады черной ножкой, необходимо сохранять температуру воздуха не менее 23-25 градусов тепла для покрытых пленкой или стеклом посевов.

Отсутствие закаливания

За неделю-две до высадки рассады в грунт ее нужно обязательно закалить на открытом воздухе. Делать это необходимо в безветренную погоду, постепенно увеличивая время пребывания на улице. А высаживать рассаду лучше всего в пасмурную погоду.