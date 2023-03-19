Помилки пацієнтів з високим тиском, через які все може закінчитися плачевно

Яка головна помилка пацієнтів

За словами лікаря, пацієнти можуть самостійно скасовувати препарати від тиску, бо хочуть захиститися від "хімії" або з інших причин. І закінчитися це все може, на жаль, плачевно.

Які ризики відмови від терапії

Коли пацієнт намагається "відпочити" від препаратів або ігнорує призначення - він може отримати серйозні ускладнення (інсульт, інфаркт, транзіторну ішемічну атаку (ТІА).

Наприклад, пацієнтка припинила пити препарати, трапилося зворотнє порушення мозкового кровообігу в вигляді ТІА. Функція відновилася і все добре, вле перенесена транзиторна атака в пацієнтів з гіпертонічною хворобою автоматично переводить його з ІІ стадії в ІІІ стадію.

І якщо раніше пацієнт приймав тільки антигіпертензивні препарати, то в подальшому при переході на наступну ступінь, в плані тяжкості захворювання, буде ще більше таблеток.

Умовно стадії гіпертонічної хвороби можна поділити на:

І - легка;

ІІ - середньої тяжкості;

ІІІ - тяжка.

І от пацієнтам з ІІІ стадією гіпертонічної хвороби кардіологи призначають не тільки антигіпертензивні препарати, але і аспірин, і статини.

Таким чином "нелюбителі" хімії опиняються в ситуації, коли вони цю "«хімію" умовно змушені приймати в набагато більшому об’ємі, ніж до самостійної відміни антигіпертензивних препаратів і не отримали б такі ускладнення.

"Намотайте собі на вус, запишіть, запам’ятайте: при лікуванні артеріальної гіпертензіі потрібен постійний прийом препаратів. Тільки так, інакше не може бути", - наголосила лікарка.