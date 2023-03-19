Ошибки пациентов с высоким давлением, из-за которых все может закончиться плачевно

Гипертония (гипертензия) - распространенная болезнь, проявляющаяся повышенным артериальным давлением, а также увеличивающая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако пациенты с таким диагнозом не всегда осознают серьезность ситуации и допускают роковые ошибки.
О них рассказала в Instagram кардиолог Анна Калиневич.
По словам врача, пациенты могут самостоятельно отменять препараты от давления, потому что хотят защититься от "химии" или по другим причинам. И окончиться это все может, к сожалению, плачевно.
Когда пациент пытается "отдохнуть" от препаратов или игнорирует назначение, он может получить серьезные осложнения (инсульт, инфаркт, транзиторную ишемическую атаку (ТИА).
Например, пациентка прекратила пить препараты, произошло обратное нарушение мозгового кровообращения в виде ТИА. Функция восстановилась и все хорошо, но перенесенная транзиторная атака у пациентов с гипертонической болезнью автоматически переводит его с ІІ стадии в ІІІ стадию.
И если раньше пациент принимал только антигипертензивные препараты, то в дальнейшем при переходе на следующую степень в плане тяжести заболевания будет еще больше таблеток.
И вот пациентам с ІІІ стадией гипертонической болезни кардиологи назначают не только антигипертензивные препараты, но и аспирин, и статины.
Таким образом "нелюбители" химии оказываются в ситуации, когда они эту "химию" условно вынуждены принимать в гораздо большем объеме, чем до самостоятельной отмены антигипертензивных препаратов и не получили бы таких осложнений.
"Намотайте себе на ус, запишите, запомните: при лечении артериальной гипертензии требуется постоянный прием препаратов. Только так, иначе не может быть", - подчеркнула врач.
Ранее мы писали об ошибках при измерении давления, которые могут испортить показатели.
Также читайте, в каком случае низкое давление - это норма, а когда нужно беспокоиться.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .