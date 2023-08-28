Помилки в консервуванні, через які ви викинете мариновані чи квашені огірки

Помилки в стерилізації банок і кришок

І квашені, і консервовані огірки добре стоятимуть, якщо ви:

вимиєте банки і кришки з миючим засобом і добре сполоснете водою

простерилізуєте банки (на пару, в духовці, мікрохвильовці)

простерилізуєте кришки (їх найчастіше проварюють)

Якщо цього не робити, консервація може бути зіпсованою через потрапляння патогенних бактерій чи грибків.

Навіть якщо ви додатково стерилізуєте банки вже з огірками, проварюючи у великій ємності, банки й кришки треба обов'язково знезаражувати попередньо.

Неправильна вода

Для огірків треба використовувати бутильовану або очищену спеціальними фільтрами воду. Солити чи маринувати огірки водою з-під крана не рекомендується.

Банки може й не позриває, але на смак консервації неправильна вода вплинути здатна.

Несправний ключ чи старі кришки

Якщо ви користуєтеся класичними одноразовими кришками, важливо, щоб вони були новими, а ключ справним.

Річ у тім, що резинка на таких кришках з часом розсихається, що призводить до нещільного прилягання. Несправний ключ може так само стати причиною розгерметизації банок.

Щоб перестрахуватися, завжди перевертайте банки догори дном після того, як "запакуєте" їх. В такому положенні їх варто тримати до повного остигання.

Ви не замочуєте огірки перед консервацією

Щоб овочі були пружними, їм треба дати постояти у холодній воді 4-8 годин. Тоді вони вийдуть хрумкими.

Таку процедуру можна пропустити, якщо огірки щойно з городу. Але якщо ви купили їх на ринку / в магазині, замочувати - обов'язково. Інакше овочі не будуть достатньо пружними.

Не той сорт чи розмір

Для консервування використовують молоді огірки з чорними голочками. Гладенькі огірки - салатний сорт, який не підійде для таких цілей.

Перерослі овочі, покручені або ж гіркі так само не беріть для заквашування чи маринування.

Білий наліт на квашених огірках: їсти чи викинути?

Такий наліт виникає через помутніння розсолу. При правильному приготуванні огірків це безпечно для здоров'я, адже є результатом діяльності бактерій молочної кислоти.

Небезпечний білий наліт, що виник через шкідливу плісняву. Запліснявілі овочі визначають не тільки по нальоту, але й за іншими ознаками:

неприємним запахом

м'якістю плодів

Варто пам'ятати, що молочна кислота утворюється лише при квашенні огірків. При маринуванні (коли додається оцет і цукор) розсіл має бути прозорим. Якщо ж він помутнів, таку консервацію їсти не можна.

Як запобігти шкідливому помутнінню: