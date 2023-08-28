Ошибки в консервировании, из-за которых вы выбросите маринованные или квашеные огурцы

Традиция квашения и консервирования огурцов в крови каждого украинца. Этим мы занимаемся каждое лето, посвящая консервированию вечера или даже выходные. Но иногда банки сдуваются, стреляют, а рассол мутнеет.
Как избежать такой неприятности - узнайте в материале Styler дальше.
И квашеные и консервированные огурцы будут хорошо стоять, если вы:
Если этого не делать, консервация может быть испорчена из-за попадания патогенных бактерий или грибков.
Даже если вы дополнительно стерилизуете банки уже с огурцами, проваривая в большой емкости, банки и крышки нужно обязательно обеззараживать предварительно.
Для огурцов следует использовать бутилированную или очищенную специальными фильтрами воду. Солить или мариновать огурцы водой из крана не рекомендуется.
Банки может и не посрывает, но на вкус консервации "неправильная" вода повлиять способна.
Если вы используете классические одноразовые крышки, важно, чтобы они были новыми, а ключ исправным.
Дело в том, что резинка на таких крышках со временем рассыхается, что приводит к неплотному прилеганию. Неисправный ключ может также стать причиной разгерметизации банок.
Чтобы перестраховаться, всегда переворачивайте банки вверх дном после того, как "упакуете" их. В таком положении их следует держать до полного остывания.
Чтобы овощи были упругими, им нужно дать постоять в холодной воде 4-8 часов. Тогда они получатся хрустящими.
Такую процедуру можно пропустить, если огурцы только что из огорода. Но если вы купили их на рынке/в магазине, замачивать - обязательно. Иначе овощи не будут достаточно упругими.
Для консервирования используют молодые огурцы с черными иголочками. Гладкие огурцы - салатный сорт, который не подойдет для таких целей.
Переросшие овощи, извитые или горькие также не берите для заквашивания или маринования.
Такой налет возникает из-за помутнения рассола. При правильном приготовлении огурцов это безопасно для здоровья, ведь результат деятельности бактерий молочной кислоты.
Опасный белый налет, возникший из-за вредной плесени. Заплесневшие овощи определяют не только по налету, но и по другим признакам:
Следует помнить, что молочная кислота образуется только при квашении огурцов. При мариновании (когда добавляется уксус и сахар) рассол должен быть прозрачным. Если он помутился - такую консервацию есть нельзя.
Как предотвратить вредное помутнение:
Раньше мы писали, как приготовить хрустящие квашеные огурцы по старинному рецепту, которые будут долго стоять.
Также читайте о правилах консервирования огурцов от Евгения Клопотенко.