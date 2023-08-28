Ошибки в консервировании, из-за которых вы выбросите маринованные или квашеные огурцы

Традиция квашения и консервирования огурцов в крови каждого украинца. Этим мы занимаемся каждое лето, посвящая консервированию вечера или даже выходные. Но иногда банки сдуваются, стреляют, а рассол мутнеет.

Как избежать такой неприятности - узнайте в материале Styler дальше.

Ошибки в стерилизации банок и крышек

И квашеные и консервированные огурцы будут хорошо стоять, если вы:

вымоете банки и крышки с моющим средством и хорошо сполоснете водой

простерилизуете банки (на пару, в духовке, микроволновке)

простерилизуйте крышки (их чаще всего проваривают)

Если этого не делать, консервация может быть испорчена из-за попадания патогенных бактерий или грибков.

Даже если вы дополнительно стерилизуете банки уже с огурцами, проваривая в большой емкости, банки и крышки нужно обязательно обеззараживать предварительно.

Неправильная вода

Для огурцов следует использовать бутилированную или очищенную специальными фильтрами воду. Солить или мариновать огурцы водой из крана не рекомендуется.

Банки может и не посрывает, но на вкус консервации "неправильная" вода повлиять способна.

Неисправный ключ или старые крышки

Если вы используете классические одноразовые крышки, важно, чтобы они были новыми, а ключ исправным.

Дело в том, что резинка на таких крышках со временем рассыхается, что приводит к неплотному прилеганию. Неисправный ключ может также стать причиной разгерметизации банок.

Чтобы перестраховаться, всегда переворачивайте банки вверх дном после того, как "упакуете" их. В таком положении их следует держать до полного остывания.

Вы не замачиваете огурцы перед консервацией

Чтобы овощи были упругими, им нужно дать постоять в холодной воде 4-8 часов. Тогда они получатся хрустящими.

Такую процедуру можно пропустить, если огурцы только что из огорода. Но если вы купили их на рынке/в магазине, замачивать - обязательно. Иначе овощи не будут достаточно упругими.

Не тот сорт или размер

Для консервирования используют молодые огурцы с черными иголочками. Гладкие огурцы - салатный сорт, который не подойдет для таких целей.

Переросшие овощи, извитые или горькие также не берите для заквашивания или маринования.

Белый налет на квашеных огурцах: есть или выкинуть?

Такой налет возникает из-за помутнения рассола. При правильном приготовлении огурцов это безопасно для здоровья, ведь результат деятельности бактерий молочной кислоты.

Опасный белый налет, возникший из-за вредной плесени. Заплесневшие овощи определяют не только по налету, но и по другим признакам:

неприятному запаху

мягкости плодов

Следует помнить, что молочная кислота образуется только при квашении огурцов. При мариновании (когда добавляется уксус и сахар) рассол должен быть прозрачным. Если он помутился - такую консервацию есть нельзя.

Как предотвратить вредное помутнение: