Ошибки в консервировании, из-за которых вы выбросите маринованные или квашеные огурцы
Традиция квашения и консервирования огурцов в крови каждого украинца. Этим мы занимаемся каждое лето, посвящая консервированию вечера или даже выходные. Но иногда банки сдуваются, стреляют, а рассол мутнеет.
Как избежать такой неприятности - узнайте в материале Styler дальше.
Ошибки в стерилизации банок и крышек
И квашеные и консервированные огурцы будут хорошо стоять, если вы:
- вымоете банки и крышки с моющим средством и хорошо сполоснете водой
- простерилизуете банки (на пару, в духовке, микроволновке)
- простерилизуйте крышки (их чаще всего проваривают)
Если этого не делать, консервация может быть испорчена из-за попадания патогенных бактерий или грибков.
Даже если вы дополнительно стерилизуете банки уже с огурцами, проваривая в большой емкости, банки и крышки нужно обязательно обеззараживать предварительно.
Неправильная вода
Для огурцов следует использовать бутилированную или очищенную специальными фильтрами воду. Солить или мариновать огурцы водой из крана не рекомендуется.
Банки может и не посрывает, но на вкус консервации "неправильная" вода повлиять способна.
Неисправный ключ или старые крышки
Если вы используете классические одноразовые крышки, важно, чтобы они были новыми, а ключ исправным.
Дело в том, что резинка на таких крышках со временем рассыхается, что приводит к неплотному прилеганию. Неисправный ключ может также стать причиной разгерметизации банок.
Чтобы перестраховаться, всегда переворачивайте банки вверх дном после того, как "упакуете" их. В таком положении их следует держать до полного остывания.
Вы не замачиваете огурцы перед консервацией
Чтобы овощи были упругими, им нужно дать постоять в холодной воде 4-8 часов. Тогда они получатся хрустящими.
Такую процедуру можно пропустить, если огурцы только что из огорода. Но если вы купили их на рынке/в магазине, замачивать - обязательно. Иначе овощи не будут достаточно упругими.
Не тот сорт или размер
Для консервирования используют молодые огурцы с черными иголочками. Гладкие огурцы - салатный сорт, который не подойдет для таких целей.
Переросшие овощи, извитые или горькие также не берите для заквашивания или маринования.
Белый налет на квашеных огурцах: есть или выкинуть?
Такой налет возникает из-за помутнения рассола. При правильном приготовлении огурцов это безопасно для здоровья, ведь результат деятельности бактерий молочной кислоты.
Опасный белый налет, возникший из-за вредной плесени. Заплесневшие овощи определяют не только по налету, но и по другим признакам:
- неприятному запаху
- мягкости плодов
Следует помнить, что молочная кислота образуется только при квашении огурцов. При мариновании (когда добавляется уксус и сахар) рассол должен быть прозрачным. Если он помутился - такую консервацию есть нельзя.
Как предотвратить вредное помутнение:
- Перед началом консервирования хорошо вымойте все компоненты
- Выбирайте целые банки, тщательно их промойте и простерилизуйте
- Крышки нужно тоже брать качественные и стерилизовать их
- Используйте исправный ключ для закручивания банок
- Соблюдайте рецепт во время приготовления консервации и прокипятите рассол дважды
Раньше мы писали, как приготовить хрустящие квашеные огурцы по старинному рецепту, которые будут долго стоять.
Также читайте о правилах консервирования огурцов от Евгения Клопотенко.