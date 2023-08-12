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Так помідори ви ще не консервували! Тримайте оригінальний і смачний рецепт

Як оригінально приготувати консервовані помідори (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Рецептів консервованих помідорів існує безліч - від найпростіших до оригінальних. Якщо вам приїлися звичні томати, пропонуємо додати до них незвичний складник, який по-новому розкриє смак маринаду.

Своїм способом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на YouTube.

Складники на 3 банки по 1 літру

  • помідори - 2 кг
  • квіти чорнобривців - 12 шт. (на одну банку - 4 квітки) - це і буде наш незвичний інгредієнт
  • вода - 1,5 л
  • сіль - 2 ст. л. (40 г)
  • цукор - 3 ст. л. (70 г)
  • оцет - 3 ст. л. (50 мл)

Як консервувати помідори

Вкладіть помиті і просушені помідори в банки. Обирайте середні сорти і томати приблизно однакового розміру.

Між помідорами покладіть квіти чорнобривців.

Приготуйте маринад: додайте у воду цукор, сіль, оцет.

Залийте помідори маринадом і прикрийте кришками нещільно.

Простерилізуйте у каструлі протягом 10 хвилин після закипання.

Закрутіть банки, переверніть і залиште так до повного остигання. Укутувати консервацію не потрібно.

"Чорнобривці тут використовуються в якості прянощів і додають приємного, пряного аромату. Самі помідори мають кисло-солодкий смак і добре зберігаються", - запевняє кулінарка.

Раніше ми писали, як приготувати сиру аджику за рецептом Євгена Клопотенка

Також дізнайтеся, як правильно стерилізувати банки, щоб консервація стояла.

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