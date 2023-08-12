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Так помидоры вы еще не консервировали! Держите оригинальный и вкусный рецепт

Как оригинально приготовить консервированные помидоры (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Рецептов консервированных помидоров существует множество - от самых простых до оригинальных. Если вам приелись привычные томаты, предлагаем добавить к ним необычную составляющую, которая по-новому раскроет вкус маринада.

Своим способом поделилась кулинар Лилия Цвит на YouTube.

Составляющие на 3 банки по 1 литру

  • помидоры - 2 кг
  • цветы бархатцев (чернобрывцев) - 12 шт. (на одну банку - 4 цветка) - это и будет наш необычный ингредиент
  • вода - 1,5 л
  • соль - 2 ст. л. (40 ч)
  • сахар - 3 ст. л. (70 г)
  • уксус - 3 ст. л. (50 мл)

Как консервировать помидоры

Вложите помытые и просушенные помидоры в банки. Выбирайте средние сорта и томаты примерно одинакового размера.

Между помидорами положите цветы бархатцев.

Приготовьте маринад: добавьте в воду сахар, соль, уксус.

Залейте помидоры маринадом и прикройте неплотно крышками.

Простерилизуйте в кастрюле в течение 10 минут после закипания.

Закрутите банки, переверните и оставьте так до полного остывания. Укутывать консервацию не нужно.

"Бархатцы здесь используются в качестве пряностей и придают приятный, пряный аромат. Сами помидоры имеют кисло-сладкий вкус и хорошо сохраняются", - уверяет кулинар.

Раньше мы писали, как приготовить сырую аджику по рецепту Евгения Клопотенко.

Также узнайте, как правильно стерилизовать банки, чтобы консервация стояла.

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консервация