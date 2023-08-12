Так помидоры вы еще не консервировали! Держите оригинальный и вкусный рецепт

Рецептов консервированных помидоров существует множество - от самых простых до оригинальных. Если вам приелись привычные томаты, предлагаем добавить к ним необычную составляющую, которая по-новому раскроет вкус маринада.
Своим способом поделилась кулинар Лилия Цвит на YouTube.
Вложите помытые и просушенные помидоры в банки. Выбирайте средние сорта и томаты примерно одинакового размера.
Между помидорами положите цветы бархатцев.
Приготовьте маринад: добавьте в воду сахар, соль, уксус.
Залейте помидоры маринадом и прикройте неплотно крышками.
Простерилизуйте в кастрюле в течение 10 минут после закипания.
Закрутите банки, переверните и оставьте так до полного остывания. Укутывать консервацию не нужно.
"Бархатцы здесь используются в качестве пряностей и придают приятный, пряный аромат. Сами помидоры имеют кисло-сладкий вкус и хорошо сохраняются", - уверяет кулинар.
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