Так помідори ви ще не консервували! Тримайте оригінальний і смачний рецепт
Рецептів консервованих помідорів існує безліч - від найпростіших до оригінальних. Якщо вам приїлися звичні томати, пропонуємо додати до них незвичний складник, який по-новому розкриє смак маринаду.
Своїм способом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на YouTube.
Складники на 3 банки по 1 літру
- помідори - 2 кг
- квіти чорнобривців - 12 шт. (на одну банку - 4 квітки) - це і буде наш незвичний інгредієнт
- вода - 1,5 л
- сіль - 2 ст. л. (40 г)
- цукор - 3 ст. л. (70 г)
- оцет - 3 ст. л. (50 мл)
Як консервувати помідори
Вкладіть помиті і просушені помідори в банки. Обирайте середні сорти і томати приблизно однакового розміру.
Між помідорами покладіть квіти чорнобривців.
Приготуйте маринад: додайте у воду цукор, сіль, оцет.
Залийте помідори маринадом і прикрийте кришками нещільно.
Простерилізуйте у каструлі протягом 10 хвилин після закипання.
Закрутіть банки, переверніть і залиште так до повного остигання. Укутувати консервацію не потрібно.
"Чорнобривці тут використовуються в якості прянощів і додають приємного, пряного аромату. Самі помідори мають кисло-солодкий смак і добре зберігаються", - запевняє кулінарка.
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