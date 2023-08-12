Так помідори ви ще не консервували! Тримайте оригінальний і смачний рецепт

Рецептів консервованих помідорів існує безліч - від найпростіших до оригінальних. Якщо вам приїлися звичні томати, пропонуємо додати до них незвичний складник, який по-новому розкриє смак маринаду.

Складники на 3 банки по 1 літру

помідори - 2 кг

квіти чорнобривців - 12 шт. (на одну банку - 4 квітки) - це і буде наш незвичний інгредієнт

вода - 1,5 л

сіль - 2 ст. л. (40 г)

цукор - 3 ст. л. (70 г)

оцет - 3 ст. л. (50 мл)

Як консервувати помідори

Вкладіть помиті і просушені помідори в банки. Обирайте середні сорти і томати приблизно однакового розміру.

Між помідорами покладіть квіти чорнобривців.

Приготуйте маринад: додайте у воду цукор, сіль, оцет.

Залийте помідори маринадом і прикрийте кришками нещільно.

Простерилізуйте у каструлі протягом 10 хвилин після закипання.

Закрутіть банки, переверніть і залиште так до повного остигання. Укутувати консервацію не потрібно.

"Чорнобривці тут використовуються в якості прянощів і додають приємного, пряного аромату. Самі помідори мають кисло-солодкий смак і добре зберігаються", - запевняє кулінарка.