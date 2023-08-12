Так помидоры вы еще не консервировали! Держите оригинальный и вкусный рецепт

Рецептов консервированных помидоров существует множество - от самых простых до оригинальных. Если вам приелись привычные томаты, предлагаем добавить к ним необычную составляющую, которая по-новому раскроет вкус маринада.

Составляющие на 3 банки по 1 литру

помидоры - 2 кг

цветы бархатцев (чернобрывцев) - 12 шт. (на одну банку - 4 цветка) - это и будет наш необычный ингредиент

вода - 1,5 л

соль - 2 ст. л. (40 ч)

сахар - 3 ст. л. (70 г)

уксус - 3 ст. л. (50 мл)

Как консервировать помидоры

Вложите помытые и просушенные помидоры в банки. Выбирайте средние сорта и томаты примерно одинакового размера.

Между помидорами положите цветы бархатцев.

Приготовьте маринад: добавьте в воду сахар, соль, уксус.

Залейте помидоры маринадом и прикройте неплотно крышками.

Простерилизуйте в кастрюле в течение 10 минут после закипания.

Закрутите банки, переверните и оставьте так до полного остывания. Укутывать консервацию не нужно.

"Бархатцы здесь используются в качестве пряностей и придают приятный, пряный аромат. Сами помидоры имеют кисло-сладкий вкус и хорошо сохраняются", - уверяет кулинар.