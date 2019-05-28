Помешалась на Арчи: от Меган Маркл сбежали все няни

Меган Маркл не позволяет никому заботиться о малыше Арчи Харрисоне, который родился 6 мая. Герцогиня ни на минуту не оставляет своего новорожденного сына. Об этом сообщает издание Express.co.uk.

Отметим, что мама Меган Дория, которая специально прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы быть рядом при родах и помочь Меган с малышом, вернулась в США уже через две недели после рождения сына Меган и принца Гарри.

Инсайдер, приближенный к королевской семье, говорит, что "Меган любит все контролировать". Именно поэтому, она отказывается подпускать к сыну королевский персонал.

"Никто не ухаживает за ним, кроме нее", - пишет западный таблоид.

По словам инсайдера, даже наемные няни не могут вмешаться, чтобы помочь Меган с ребенком.

Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи (фото: twitter.com/PA)

Ранее утверждалось, что Меган и не планировала прибегать к помощи и нанимать помощницу по уходу за ребенком. Однако инсайдер утверждает, что няня все же была, но уволилась после того, как ее не пускали к ребенку.

"Меган позволяла Дории (матери Меган. - Ред.) подержать Арчи минутку, но она буквально выбегала из душа, чтобы вернуть ребенка обратно", - пишет издание.

Напомним, стало известно, когда Меган Маркл планирует впервые выйти в свет после последнего появления на публике 8 мая, когда герцогиня вместе с мужем позировала для фотографов с новорожденным малышом.

Напомним, что принц Гарри оборвал связь с ведущей британского спортивного телеканала SKY Sports и по совместительству подругой детства ради Меган.