Меган Маркл планирует выйти в свет: названа дата

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл появится на значимом мероприятии

Меган Маркл планирует в скором времени выйти в свет. Принц Гарри после рождения сына Арчи уже сделал несколько официальных визитов, а вот герцогиня Сассекская, напротив, никуда не торопится.

Принц Гарри успел посетить детскую больницу в Оксфорде, съездить в Нидерланды на открытие "Игр непобежденных" - международных соревнований бывших и действующих военных, ставших инвалидами.

Меган Маркл так до сих пор не появилась на публике, т.к. проводит все время со своим сыном дома. Официальных сообщений по поводу ее первого выхода в свет после рождения ребенка до сих пор нет, однако поклонники ожидают ее увидеть на ежегодном мероприятии, посвященном дню рождения королевы Елизаветы, которое состоится 8 июня.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: GettyImages)

К слову, Кейт Миддлтон впервые вышла в свет намного раньше чем через месяц после рождения принца Луи: 19 мая она посетила свадьбу Меган и Гарри.

Напомним, что принц Гарри оборвал связь с ведущей британского спортивного телеканала SKY Sports и по совместительству подругой детства ради Меган.

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