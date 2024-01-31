Померла зірка серіалу "Клон", яка зіграла одну з головних ролей

Що відомо про смерть акторки

Причина смерті знаменитості не уточнюється, але раніше газета O Globo повідомляла, що актрисі діагностували рак легенів.

Зазначимо, що Жандіра Мартіні почала кар'єру на телебаченні у 1966 році, знялася у багатьох проєктах, але справжня популярність прийшла до неї разом із серіалом "Клон", який став культовим у країнах Латинської Америки - і Україні.

У ньому артистка зіграла Зорайде - помічницю головної героїні Жаді.

Жандіра Мартіні та Джованна Антонеллі у серіалі "Клон" (фото: кадр із серіалу)

Зорайде, яка багато в чому замінила Жаді матір, згодом стала у глядачів одним з улюблених персонажів серіалу.

Зірки "Клона" вже прокоментували сумну новину. "Вона пішла від нас, моя вічна Зорайде. Можливість працювати з тобою була подарунком", - написала у соцмережах сценаристка серіалу Глорія Перес.

Жандіра Мартіні (фото: кадр із серіалу "Клон")

"Прекрасна колега, дуже весела, любляча, талановита, ідеальна! Спасибі тобі за твоє велике серце", - так відреагувала на новини акторка Летісія Сабателла, яка зіграла у мелодрамі Латіфу.

Нагадаємо, бразильський серіал "Клон" почав виходити у 2001 році у себе на батьківщині, а в 2004-му дістався до України.

Проєкт відразу ж став мегапопулярним в українських телеглядачів і досі періодично повторюється на різних каналах.

Небувалий успіх багато в чому був пов'язаний з нетиповим для такого роду мелодрам сюжетом, в якому сплелися проблеми мусульман, клонів і наркозалежних.