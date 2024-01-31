Умерла звезда сериала "Клон", сыгравшая одну из главных ролей

Умерла бразильская актриса и звезда сериала "Клон" Жандира Мартини. Ей было 78 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на бразильские СМИ.
Причина смерти знаменитости не уточняется, но ранее газета O Globo сообщала, что актрисе диагностировали рак легких.
Отметим, что Жандира Мартини начала карьеру на телевидении в 1966 году, снялась во многих проектах, но настоящая популярность пришла к ней вместе с сериалом "Клон", который стал культовым в странах Латинской Америки - и Украине.
В нем артистка сыграла Зорайде - помощницу главной героини Жади.
Жандира Мартини и Джованна Антонелли в сериале "Клон" (фото: кадр из сериала)
Зорайде, которая во многом заменила Жади мать, впоследствии стала у зрителей одним из любимых персонажей сериала.
Звезды "Клона" уже прокомментировали грустную новость. "Она ушла от нас, моя вечная Зорайда. Возможность работать с тобой была подарком", - написала в соцсетях сценаристка сериала Глория Перес.
Жандира Мартини (фото: кадр из сериала "Клон")
"Прекрасная коллега, очень веселая, любящая, талантливая, идеальная! Спасибо тебе за твое большое сердце", - так отреагировала на новости актриса Летисия Сабателла, сыгравшая в мелодраме Латифу.
Напомним, бразильский сериал "Клон" начал выходить в 2001 году у себя на родине, а в 2004-м добрался до Украины.
Проект сразу же стал мегапопулярным у украинских телезрителей и до сих пор периодически повторяется на разных каналах.
Небывалый успех во многом был связан с нетипичным для такого рода мелодрам сюжетом, в котором сплелись проблемы мусульман, клонов и наркозависимых.
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