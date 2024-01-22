Помер актор культового серіалу "Район Беверлі-Гіллз" Девід Гейл: що відомо

Девід Гейл, помер у віці 58 років. Він прославився завдяки популярному молодіжному серіалу “Район Беверлі-Гіллз”, де зіграв роль нареченого Бренді Волш, на ім’я Стюарт.

Про причини смерті відомого актора, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Кеті Колменарес в Instagram.

Що відомо про смерть Девіда Гейла

Кеті Колменарес першою повідомила про смерть популярного актора у соціальній мережі. Вона написала щемливий допис, але не стала розголошувати подробиць його смерті.

"У моєму житті не було навіть дня, щоб ти не був зі мною поруч, завжди мій дружній завжди мій найкращий друг, готовий зіткнутися зі мною чим завгодно. Я буду тримати тебе так міцно». кожен день у моєму серці ти, чудова любляча дивовижна люта людина, сумую за тобою кожну секунду кожного дня назавжди, іншого ніколи не буде", - написала Кеті.

Таким чином ця новина з’явилась у закордонних ЗМІ, але також без жодних подробиць про дату та причину смерті актора.

Кадр з серіалу "Район Беверлі-Гіллз"

Чим прославився Девід Гейл

На початку своєї кар'єри містер Гейл був обраний для участі у восьми епізодах серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" на каналі Fox разом з актрисою Шеннон Догерті. А також з'являвся в серіалах "Саванна", "Швидка допомога" і "Робін Гудс".

Його кінокар’єра була достатньо успішною та насиченою, особливо у період 90-х років, коли Девід був молодим і мав величезне бажання розвиватися у своїй професії.Він подобався режисерам та професійно ставився до своєї роботи.

Можливо, згодом з’являться деталі смерті Гейла і стане відома причина, адже 58 років - це досить рання смерть.