Померла відома британська акторка та співачка, у якої був роман із Міком Джаггером

Причина смерті Маріанни Фейтфулл

"Маріанна мирно померла сьогодні в Лондоні в оточенні своєї люблячої родини. Її буде дуже не вистачати", - йдеться в заяві, поширеній представником співачки.

Про причини смерті не повідомляють. Відомо тільки, що з 2020 року у Фейтфулл почалися проблеми з диханням унаслідок перенесеного коронавірусу. Співачку тоді навіть госпіталізували в лікарню Лондона. Проблеми з диханням переслідували її до самої смерті.



Маріанна Фейтфулл померла (фото: instagram.com/mariannefaithfullofficial)

Реакція Міка Джаггера

Зазначимо, що Фейтфулл свого часу зустрічалася з британським музикантом, актором, продюсером і вокалістом рок-групи The Rolling Stones Міком Джаггером. Це було в період з 1966 по 1970 рік - після того, як Джаггер розійшовся з моделлю і актрисою Кріссі Шрімптон.

Він уже встиг відреагувати на смерть своєї екскоханої в мережі.

"Вона була великою частиною мого життя протягом довгого часу. Вона була чудовим другом, прекрасною співачкою і чудовою актрисою. Її буде дуже не вистачати", - написав музикант і показав архівні фото зі співачкою.



Мік Джаггер і Маріанна Фейтфулл - архівні фото (фото: instagram.com/mickjagger)

Як Маріанна Фейтфулл стала відомою

Фейтфулл стала популярною в 1960-х роках після виходу хіта As Tears Go - на той момент дівчині було 18 років. Цю пісню написали учасники гурту The Rolling Stones: фронтмен Мік Джаггер, гітарист Кіт Річардс і їхній продюсер Ендрю Олдем.

Пісня швидко стала хітом і в хіт-параді синглів Великої Британії за 1964 рік посіла 9 місце.



Маріанна Фейтфулл (фото: instagram.com/mariannefaithfullofficial)

1965 року вона випустила свій однойменний дебютний альбом, до якого увійшли її сингл, а також хіт Come And Stay With Me, та альбом Come My Way, який здебільшого складався з фолк-каверів.

Фейтфулл також надихнула Джаггера на створення таких хітів Rolling Stones, як Wild Horses і You Can't Always Get What You Want.

Крім того, дівчина знімалася в кіно. Найвідоміша її роль - в еротичній мелодрамі "Мотоциклістка" (1968), де вона зіграла з Аленом Делоном. Дівчина з'явилася на екрані в досить екстравагантному на той час образі - в обтислому чорному шкіряному костюмі на голе тіло.



Маріанна Фейтфулл з Аленом Делоном (фото: instagram.com/mariannefaithfullofficial)

Наркотики та особисте життя

Попри те, що популярність Фейтфулл стрімко почала зростати, дівчина не була щаслива в особистому житті та навіть вживала наркотики.

У Фейтфулл було три викидні та чотири аборти. У шістдесяті та сімдесяті роки вона боролася з героїновою залежністю, а 1968 року в неї стався викидень від Міка Джаггера.

У 1970-х актриса якийсь час навіть була бездомною - вона ночувала на вулиці в кварталі Сохо в центрі Лондона.

Також вона народила сина Ніколаса від галериста Джона Данбара, однак через залежність втратила право опіки над ним.

Через кілька років вона поборола залежність і повернулася на сцену, а 1979 року навіть отримала номінацію на "Греммі".

В останні роки здоров'я акторки сильно похитнулося через хронічні захворювання. Внаслідок куріння у неї була емфізема легенів, а також вона страждала свого часу від булімії. У 2006 році у неї був діагностований рак грудей.

Утім, Маріанна Фейтфулл ні про що не шкодувала у своєму житті: "Я прожила життя авантюристки - це було просто чудово".



Маріанна Фейтфулл у молодості та в останні роки свого життя (фото: instagram.com/mariannefaithfullofficial)