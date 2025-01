Умерла известная британская актриса и певица, у которой был роман с Миком Джаггером

Причина смерти Марианны Фейтфулл

"Марианна мирно скончалась сегодня в Лондоне в окружении своей любящей семьи. Ее будет очень не хватать", - говорится в заявлении, распространенном представителем певицы.

О причинах смерти не сообщается. Известно только, что с 2020 года у Фейтфулл начались проблемы с дыханием вследствие перенесенного коронавируса. Певицу тогда даже госпитализировали в больницу Лондона. Проблемы с дыханием преследовали ее до самой смерти.



Марианна Фейтфулл умерла (фото: instagram.com/mariannefaithfullofficial)

Реакция Мика Джаггера

Отметим, что Фейтфулл в свое время встречалась с британским музыкантом, актером, продюсером и вокалистом рок-группы The Rolling Stones Миком Джаггером. Это было в период с 1966 по 1970 год - после того, как Джаггер разошелся с моделью и актрисой Крисси Шримптон.

Он уже успел отреагировать на смерть своей экс-возлюбленной в сети.

"Она была большой частью моей жизни на протяжении долгого времени. Она была замечательным другом, прекрасной певицей и отличной актрисой. Ее будет очень не хватать", - написал музыкант и показал архивные фото с певицей.



Мик Джаггер и Марианна Фейтфулл - архивные фото (фото: instagram.com/mickjagger)

Как Марианна Фейтфулл стала известной

Фейтфулл стала популярной в 1960-х годах после выхода хита As Tears Go - на тот момент девушке было 18 лет. Эта песня была написана участниками группы The Rolling Stones: фронтменом Миком Джаггером и гитаристом Китом Ричардсом и их продюсером Эндрю Олдемом.

Песня быстро стала хитом и в хит-параде синглов Великобритании за 1964 год заняла 9 место.



Марианна Фейтфулл (фото: instagram.com/mariannefaithfullofficial)

В 1965 году она выпустила свой одноименный дебютный альбом, в который вошли ее сингл, а также хит Come And Stay With Me и альбом Come My Way, который в основном состоял из фолк-каверов.

Фейтфулл также вдохновила Джаггера на создание таких хитов Rolling Stones, как Wild Horses и You Can't Always Get What You Want.

Кроме того, девушка снималась в кино. Самая известная ее роль - в эротической мелодраме "Мотоциклистка" (1968), где она сыграла с Аленом Делоном. Девушка появилась на экране в достаточно экстравагантном на то время образе - в обтягивающем черном кожаном костюме на голое тело.



Марианна Фейтфулл с Аленом Делоном (фото: instagram.com/mariannefaithfullofficial)

Наркотики и личная жизнь

Несмотря на то, что популярность Фейтфулл стремительно начала расти, девушка не была счастлива в личной жизни и даже употребляла наркотики.

У Фейтфулл было три выкидыша и четыре аборта. В шестидесятые и семидесятые годы она боролась с героиновой зависимостью, в 1968 году у нее случился выкидыш от Мика Джаггера.

В 1970-х актриса какое-то время даже была бездомной - она ночевала на улице в квартале Сохо в центре Лондона.

Также она родила сына Николаса от галериста Джона Данбара, однако из-за зависимости потеряла право опеки над ним.

Через несколько лет она поборола зависимость и вернулась на сцену, а в 1979 году даже получила номинацию на "Грэмми".

В последние годы здоровье актрисы сильно пошатнулось из-за хронических заболеваний. Вследствие курения у нее была эмфизема легких, а также она страдала в свое время от булимии. В 2006 году у нее был диагностирован рак груди.

Впрочем, Марианна Фейтфулл ни о чем не жалела в своей жизни: "Я прожила жизнь авантюристки - это было просто чудесно".



Марианна Фейтфулл в молодости и в последние годы своей жизни (фото: instagram.com/mariannefaithfullofficial)