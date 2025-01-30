Помер засновник ансамблю танцю "Ятрань" Анатолій Кривожиха

У віці 99 років помер народний артист України і засновник ансамблю танцю "Ятрань" Анатолій Кривожиха. Причина його смерті не уточнюється.

Анатолій Кривожиха помер

Трагічну звістку у соцмережах підтвердив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Відомо, що життя балетмейстера обірвалося 29 січня. Прощання із зіркою відбудеться 31 січня, з 09:30 до 12:00 у Кіровоградській обласній філармонії.

"Сумна новина - не стало Анатолія Михайловича Кривохижі. Народного артиста України, одного із патріархів української хореографії, художнього керівника славетного ансамблю "Ятрань", театру музики, пісні і танцю "Зоряни". Не стало майстра, художника, учителя…Співчуття родині, усій хореографічній спільноті, учням", - йдеться у публікації Райковича.

Анатолій Кривожиха (фото: facebook_com_Музей_історії_українського_хореографічного_мистецтва)

Що відомо про Анатолія Кривожиху

Він був культурним діячем і педагогом. У 1957 році артист створив ансамбль танцю "Ятрань", який займався різноманітними народними хореографічними напрямками.

У 1986 році Кривожиха заснував Академічний театр народної музики, пісні і танцю "Зоряни", що працював при Кіровоградській обласній філармонії.

Кривожиха народився в селі Копанки Маловисківського району Кіровоградської області. Закінчив факультет фізичного виховання за спеціальністю "фізичне виховання". У 1967 році отримав звання заслуженого діяча мистецтв України, а у 1973 - звання народного артиста Української РСР.

З 1997 року Анатолій почав працювати у Центральноукраїнському педагогічному університеті імені Винниченка, а з 2002-го став доцентом кафедри хореографічних дисциплін у цьому ж навчальному закладі.

Він викладав дисципліни:

мистецтво балетмейстера,

підготовка концертних номерів,

народознавство,

хореографічний фольклор України.

Анатолій Кривожиха (фото: facebook_com_Музей_історії_українського_хореографічного_мистецтва)

Також Анатолія обрали членом правління Національної хореографічної спілки України та головним консультантом із використання фольклорно-етнографічних матеріалів у хореографічному мистецтві.

З 1997 року і до кінця життя обіймав посаду головного балетмейстера в Академічному театрі музики, пісні і танцю "Зоряни", про який згадувалося вище.