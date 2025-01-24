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Відома блогерка Аня Жук загинула у ДТП

П'ятниця 24 січня 2025 12:18
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Відома блогерка Аня Жук загинула у ДТП Аня Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська блогерка Анна Жук (Аннет) трагічно загинула в ДТП на трасі Харків-Київ. За кермом автомобіля перебував її чоловік. Під час обгону сталася аварія, внаслідок якої Анна загинула на місці, а один з її синів отримав травми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал jenya zub LIFE NEWS.

Раптова смерть інфлюенсерки стала шоком для багатьох підписників та друзів.

Так, блогер та підприємець Денис Повєткін зазначив, що Жук нагадувала йому маму. Він додав, що цього страшного дня мав їхати разом із нею у машині.

"Я не вірю, Ань...", - написав бізнесмен.

Відома блогерка Аня Жук загинула у ДТП

Відома блогерка Аня Жук загинула у ДТП

Скріншот

Блогерка Анна Алхім також не вірить, що її подруга загинула.

"Скажіть, будь ласка, що це жарт", - написала вона у сторіс.

Відома блогерка Аня Жук загинула у ДТП

Відома блогерка Аня Жук загинула у ДТП

Скріншот

"У мене просто ступор... Анна була неймовірною людиною", - зазначив Олег Машуковський.

Відома блогерка Аня Жук загинула у ДТП

Скріншот

Хто така Анна Жук

Анна була популярною харківською блогеркою та матір'ю трьох синів.

Вона активно ділилася своїм життям у соціальних мережах, зокрема в Instagram, де її акаунт налічував понад 370 тисяч підписників.

Відома блогерка Аня Жук загинула у ДТП

Аня Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Вона брала участь у різних проєктах, спрямованих на підтримку жінок, зокрема проводила майстер-класи та тренінги, а також була активною гостею інтерв'ю та подкастів.

Відома блогерка Аня Жук загинула у ДТП

Відома блогерка Аня Жук загинула у ДТП

Аня Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Раніше ми розповідали, що померла учасниця гурту "Лісапетний батальйон".

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