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"Умерла моя красивая девочка": мать Шеннен Догерти прервала молчание после ее смерти

Вторник 16 июля 2024 12:30
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"Умерла моя красивая девочка": мать Шеннен Догерти прервала молчание после ее смерти Шеннен Доерти с мамой (фото: instagram.com/theshando)
Автор: Иванна Пашкевич

Мама американской актрисы Шеннен Доэрти, Роза Доэрти, обратилась к дочери, которая ушла из жизни в 53-летнем возрасте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий женщины для издания People.

Подробности

Роза Доэрти поблагодарила всех, кто поддерживал Шеннен в ее борьбе с онкологией.

"Она моя красивая девочка и мое сердечко. Наша семья хочет поблагодарить всех, кто поддерживал ее своей любовью в жизни. Мы невероятно это ценим!", - поделилась мама знаменитости.

&quot;Умерла моя красивая девочка&quot;: мать Шеннен Догерти прервала молчание после ее смерти

Шеннен Догерти с мамой (фото: instagram.com/theshando)

Напомним, в прошлом году Доэрти откровенно рассказала о болезни матери. У женщины обнаружили аневризму головного мозга, когда ее дочери было всего 8 лет.

"Она очень решительная женщина. И это передалось мне от нее. Она всегда говорила, когда я была маленькой: "Не сдавайся, тебе просто придется усердно работать над этим". Я всегда была борцом. Меня так воспитывали, чтобы я была сильной и могла сделать все, что захочу", - делилась Шеннен.

Актриса уверяла, что мама всегда была рядом с ней в трудные времена. Роза поддерживала дочь и вселяла ей веру в то, что все неприятности окажутся позади.

&quot;Умерла моя красивая девочка&quot;: мать Шеннен Догерти прервала молчание после ее смерти

Шеннен Догерти с мамой (фото: instagram.com/theshando)

Ранее мы рассказывали, как Алисса Милано отреагировала на смерть Шеннен Догерти, с которой они враждовали.

Также узнайте, как Шеннен выглядела перед смертью.

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