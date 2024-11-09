Помер зірка фільмів "Кендімен" і "Пункт призначення"

Тоні Тодд помер

Причина смерті наразі не уточнюється, проте відомо, що актор провів останні хвилини у власному будинку, який розташований у Каліфорнії, США.

Тим часом американська акторка Вірджинія Медсен вже прокоментувала трагічну звістку у своєму блозі в соцмережах. Вони разом, як відомо, грали у стрічці "Кендімен".

"Справді поетична людина. Голос, від якого можна було легко знепритомніти. Завдяки Бернарду Роузу ми дійсно створили готичний роман. Ось чому фільм живе. Ніжна душа з глибоким знанням мистецтва.

Йому подобалися шанувальники, і він ніколи не соромився, коли фани підходили до нього, щоб сфотографуватися. Рідкісний актор, який дозволяв собі бути відкритим до уваги публіки", - зазначила Медсен у публікації та поділилася архівним чорно-білим знімком.

Вірджинія Медсен вшанувала пам'ять актора (фото: instagram.com/virginiamadsen)

Що відомо про Тоні Тодда

Майбутня зірка народився 4 грудня 1954 року у Вашингтоні. Вперше він знявся у кіно ще в 1986 році у стрічці "Сновида". Пізніше Тоні з'явився у фільмі "Взвод", який потім отримав найпрестижнішу кінопремію - "Оскар".

У своїх інтерв'ю Тод заявляв, що стати на творчий акторський шлях його надихнула тітка Клара Еллістон. Окрім того, актор зазначав, що з дитинства захоплювався читанням.

У знаменитості залишилося двоє дітей: донька Аріана і син Алекс.

Акторові було 69 років (фото: instagram.com/tonytoddofficial)

До слова, серед інших кіноробіт Тоні - також стрічки "Ворона" (1994), "Скеля" (1996), "Володар бажань" (1997), "Сокира мінотавра" (2006), "Людина Землі" (2007), "Франкенштейн" (2015), "Дім смерті" (2017), "Пекельний фестиваль" (2018).

Також на телебаченні Тоні грав Керна у стрічках "Зоряний шлях: Наступне покоління" та "Зоряний шлях: Глибокий космос 9". А ще він з'являвся в серіалі "Крик", який виходив у 2019 році на MTV.

Окрім акторства, зірка також займався озвучуванням фільмів. Він став голосом Полеглих у стрічці "Трансформери. Помства Полеглих", Дарксайда у всесвіті анімаційних фільмів DC та Венома у відеогрі "Marvel Spider-Man 2".