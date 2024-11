Помер легендарний Квінсі Джонс - володар 28-ми "Греммі"

Повідомляється, що Джонс помер в оточенні своєї родини у неділю, 3 листопада, у Лос-Анджелесі. Причину смерті його близькі поки що не стали розкривати.

"Сьогодні ввечері з розбитими серцями ми повинні поділитися новиною про смерть нашого батька і брата Квінсі Джонса. І хоча це неймовірна втрата для нашої родини, ми святкуємо прекрасне життя, яке він прожив, і знаємо, що більше ніколи не буде такої людини, як він", - йдеться у повідомленні сім'ї.

Квінсі Джонс (фото: Getty Images)

Що відомо про Квінсі Джонса

Квінсі Джонс-молодший народився 14 березня 1933 року в Чикаго, штат Іллінойс. Мати - Сара Френсіс - працювала банківським клерком, страждала від шизофренії, батько - Квінсі Дилайт Джонс-старший працював теслею, а також був напівпрофесійним бейсболістом.

Почав грати на трубі та займатися музикою ще у шкільні роки.

У 14 років познайомився з 17-річним Реєм Чарльзом, потім почав навчатися музиці під керівництвом Роберта Блеквелла. У 1951 році вступив до бостонського Будинку музики Шиллінгера, штат Массачусетс, проте кинув навчання після пропозиції поїхати на гастролі як трубач.

У 1950-х Джонс успішно гастролював по всій Європі з низкою джазових оркестрів.

У 1964 році Джонс був призначений віце-президентом звукозаписуючої компанії, і того ж року він звернув свою увагу на іншу музичну сферу - кінематограф. Першим фільмом, до якого він написав саундтрек, був "Лихвар" режисера Сідні Люмета (1964).

Потім він продовжив писати музику для фільмів, а також працював як аранжувальник із найзнаменитішими артистами тієї епохи (Френк Сінатра, Сара Вон, Біллі Екстайн, Елла Фітцджеральд, Діна Вашингтон, Пеггі Лі).

Крім того, Джонс став продюсером музичного альбому Майкла Джексона під назвою Thriller, що був найбільш продаваним в історії музики.

Джонс також написав саундтреки до більш ніж 50 фільмів та телепрограм, включаючи британський фільм 1969 року "Пограбування по-італійськи".

У 1985 році Джонс зібрав 46 найпопулярніших співаків Америки того часу, включаючи Джексона, Брюса Спрінгстіна, Тіну Тернер та Сінді Лопер для запису We Are the World.

За свою більш ніж 75-річну кар'єру він завоював 28 премій "Греммі" (79 номінацій) і був названий журналом Time одним із найвпливовіших джазових музикантів XX століття.

Першим почав використовувати бас-гітари Fender і синтезатор, які стали основою для звучання рок-музики.

Квінсі Джонс був тричі одружений і є батьком сімох дітей.

Квінсі Джонс (фото: Getty Images)