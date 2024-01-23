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Помер засновник культового гурту Boney M

Франк Фаріан (фото: facebook.com. jimmie.newell)
Автор: Іванна Пашкевич

У віці 82 років помер музикант, композитор і засновник гурту Boney M. Франц Ройтер, відомий як Франк Фаріан.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на телеканал NTV.

Деталі

Знаменитості не стало в його будинку у Маямі. Що саме стало причиною смерті - не повідомляється.

За даними ЗМІ, ще у 2022 році музикант переніс важку операцію із заміни серцевого клапана.

Франк Фаріан (фото: facebook.com. FrankFarianProductions)

Це значною мірою погіршило його стан здоров'я. Після хірургічного втручання Френк Фаріан схуд і почав використовувати інвалідний візок і дихальний апарат.

В артиста також з'явилися проблеми з легенями.

Зазначимо, що композитор здобув популярність у 1964 році, коли учасники його першого гурту Frankie Farian und die Schatten виступили на міжнародному рок-фестивалі в Гамбурзі.

Франк Фаріан (фото: facebook.com. FrankFarianProductions)

Фаріан є автором таких хітів Boney M., як "Rasputin" і "Daddy Cool".

 

 

Музикант також заснував низку інших успішних поп-проектів, серед яких Milli Vanilli, Eruption, Far Corporation, Precious Wilson і La Bouche.

Час від часу Фаріана визнавали найуспішнішим німецьким продюсером на міжнародному рівні.

Незважаючи на холод з боку музичних критиків, записи під його авторством були продані тиражем понад 800 мільйонів.

Нещодавно ми розповідали, що помер актор культового серіалу "Район Беверлі-Гіллз" Девід Гейл.

Також ми писали, що не стало відомого українського актора і письменника Євгена Хаїта.

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