Помер засновник культового гурту Boney M

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Знаменитості не стало в його будинку у Маямі. Що саме стало причиною смерті - не повідомляється.

За даними ЗМІ, ще у 2022 році музикант переніс важку операцію із заміни серцевого клапана.

Франк Фаріан (фото: facebook.com. FrankFarianProductions)

Це значною мірою погіршило його стан здоров'я. Після хірургічного втручання Френк Фаріан схуд і почав використовувати інвалідний візок і дихальний апарат.

В артиста також з'явилися проблеми з легенями.

Зазначимо, що композитор здобув популярність у 1964 році, коли учасники його першого гурту Frankie Farian und die Schatten виступили на міжнародному рок-фестивалі в Гамбурзі.

Франк Фаріан (фото: facebook.com. FrankFarianProductions)

Фаріан є автором таких хітів Boney M., як "Rasputin" і "Daddy Cool".

Музикант також заснував низку інших успішних поп-проектів, серед яких Milli Vanilli, Eruption, Far Corporation, Precious Wilson і La Bouche.

Час від часу Фаріана визнавали найуспішнішим німецьким продюсером на міжнародному рівні.

Незважаючи на холод з боку музичних критиків, записи під його авторством були продані тиражем понад 800 мільйонів.