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Помер відомий україський актор і письменник Євген Хаїт: що відомо (фото)

Україна, Понеділок 22 січня 2024 09:32
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Помер відомий україський актор і письменник Євген Хаїт: що відомо (фото) Євген Хаїт помер (фото: соціальні мережі)
Автор: Юлія Гаюк

21 січня в Одесі помер відомий актор, драматург і письменник Євген Хаїт. У нього зупинилося серце.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис українського актора й народного депутата в Одеській міській раді у Facebook Олега Філімонова.

"Друзі! Пішов із життя наш друг, письменник-сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми товаришували та працювали з 1986 року Женя Хаїт. Серце зупинилося, хоч на серці він ніколи не скаржився. І запанувала порожнеча. Пишу і до кінця не розумію, що сталося. Женька, розумниця, дуже тонка та талановита людина", - написав Філімонов.

У Всесвітньому клубі одеситів також відреагували на сумні новини. Його учасники виразили співчуття близьким Євгена.

Помер відомий україський актор і письменник Євген Хаїт: що відомо (фото)

Євген Хаїт (фото: соціальні мережі)

"Пішов із життя письменник-сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, наш друг Євген Хаїт... Вічна світла про Євгена - у наших серцях... Щирі співчуття батькам Жені - Юлії та Валерію Ісааковичу Хаїту..." - йдеться у повідомленні.

Прощання з Євгеном Хаїтом пройде у фойє Одеської кіностудії у вівторок з 12:00. Актора поховають на Таїровському цвинтарі.

Помер відомий україський актор і письменник Євген Хаїт: що відомо (фото)

Помер відомий україський актор і письменник Євген Хаїт: що відомо (фото)

Євген Хаїт активно вів соціальні мережі та любив спілкуватися з публікою (фото: instagram.com/evgeniy_hait)

Хто такий Євген Хаїт

Євген Хаїт був учасником команди КВК Одеського державного університету, актором “Джентльмен-шоу” та сценаристом "Голі та смішні".

Помер відомий україський актор і письменник Євген Хаїт: що відомо (фото)

Євген Хаїт під час роботи (фото: соціальні мережі)

Друзі Євгена пишуть, що він був справжнім майстром слова.

"Майстер формулювань та наш беззмінний комерційний директор ще з часів наших після КВКшних гастролей. Як він любив життя! Він співав з ансамблем дівчат. Він проводив кастинг для "Голих і смішних" і мав славу знавця жіночої краси. Друже, без тебе так порожньо і погано! Спочивай із миром", - написав Філімонов.

Раніше ми повідомляли про те, що на війні загинув український музикант Володимир Антоненко.

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