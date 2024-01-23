Умер основатель культовой группы Boney M

В возрасте 82 лет умер музыкант, композитор и основатель группы Boney M. Франц Ройтер, известный как Франк Фариан.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на телеканал NTV.
Знаменитости не стало в его доме в Майами. Что именно стало причиной смерти - не сообщается.
По данным СМИ, еще в 2022 году музыкант перенес тяжелую операцию по замене сердечного клапана.
Франк Фариан (фото: facebook.com. FrankFarianProductions)
Это в значительной степени ухудшило его состояние здоровья. После хирургического вмешательства Фрэнк Фариан похудел и начал использовать инвалидную коляску и дыхательный аппарат.
У артиста также появились проблемы с легкими.
Отметим, что композитор получил известность в 1964 году, когда участники его первой группы Frankie Farian und die Schatten выступили на международном рок-фестивале в Гамбурге.
Франк Фариан (фото: facebook.com. FrankFarianProductions)
Фариан является автором таких хитов Boney M., как "Rasputin" и "Daddy Cool".
Музыкант также основал ряд других успешных поп-проектов, среди которых Milli Vanilli, Eruption, Far Corporation, Precious Wilson и La Bouche.
Время от времени Фариана признавали самым успешным немецким продюсером на международном уровне.
Несмотря на холод со стороны музыкальных критиков, записи под его авторством были проданы тиражом более 800 миллионов.
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