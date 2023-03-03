Просто шок. Помер відомий продюсер Влад Ляшенко
У Києві помер відомий продюсер Влад Ляшенко. Смерть настала раптово 3 березня близько 15:00.
Трагічну новину повідомив у Facebook директор концертного агентства Concert.ua Дмитро Феліксов.
"Я відмовляюсь в це вірити, ще 50 хвилин тому ти писав мені СМС", - написав Дмитро.
Причина смерті Влада Ляшенка
Офіційна версія поки не розголошується.
За словами Феліксова, продюсеру "просто стало погано на роботі, коли зустрічався з клієнтом".
Влад Ляшенко (фото: facebook.com/vlad.lyashenko)
Зауважимо, що Ляшенко працював арт-директором відомого київського клубу Bel Etage Music Hall.
До цього він був керівником культових закладів Bingo і MonteRay Live Stage.
Також Ляшенко є засновником популярної альтернативної премії Best Ukrainian Metal Act - першої і єдиної премії метал-музики в Україні.
Влад Ляшенко народився у Кривому Розі. Був менеджером групи ТОЛ - головної альтернативної групи України 2000-х.
Протягом багатьох років рухав українську альт-культуру до світових стандартів, зокрема за допомогою знаменитого лейблу "ІншаМузика". Його називали "сірим кардиналом української альтернативної музики".
"Через Влада пройшли 99% всіх наших організаторів. І сотні артистів. Він навчив мене багато чого на початку шляху. Спасибі, Влад. Прощавай, друже", - написав 3 березня у Facebook концертний організатор Євген Кібець.
4 лютого він відсвяткував день народження...
Влад Ляшенко (фото: facebook.com/vlad.lyashenko)
Реакція музичної спільноти на смерть Ляшенка
У мережі сотні музикантів і причетних до шоу-бізнесу людей сумують і висловлюють співчуття рідним Влада.
- Велика втрата для нас всіх...
- Це якийсь шок… Спочивай з миром, Владе. Дякую за спільну роботу
- Ти встиг зробити багато для української музики.
- R.I.P. Спочивай з миром, друже. Світла пам'ять.
- Дякую тобі за всі концерти, за можливості… Просто не можу повірити… Спочивай з миром, друже…
- У мене немає слів. Я не хочу вірити в це. Спочивай з миром. Владе, попри всі наші професійні сварки, ти крутий, чуваче. Ти такий крутий.
Раніше ми писали, що у Львові таємничо померла відома косметолог.