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Помер український співак - учасник "Голосу країни". Йому було всього 25

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Україна, Четвер 16 березня 2023 12:45
Помер український співак - учасник "Голосу країни". Йому було всього 25 Музикант Євген Щавлінський помер (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Музикант та учасник "Голосу України" Євген Щавлінський помер. Декілька років він боровся з онкологією, проте у 2021 році хвороба сягнула 4 стадії.

Про це повідомляють на сторінці Wholeheart.live у Facebook.

Що відомо про Євгена

Євген Щавлінський народився 12 листопада 1997 року в місті Рівне. У 2014 році він написав свою першу пісню. Закохавшись у музику, він закінчив музичну школу з класу гітари.

А вже у 2018 році Євген прийшов на кастинг "Голосу країни". Однак тоді до нього не розвернулося жодне тренерське крісло.

"Є пісні, що народжуються за 10 хвилин повністю, а ж інші, які пишуться місяцями і як пазл складаються з різних обставин та емоцій. Єдине, що спільне для пісень, які я можу назвати своїм мистецтвом, - це чесність", - говорив Євген про свою творчість.

Помер український співак - учасник &quot;Голосу країни&quot;. Йому було всього 25Помер український співак - учасник &quot;Голосу країни&quot;. Йому було всього 25

Євген Щавлінський (фото: instagram.com/shchavlinskyi)

Помер український співак - учасник &quot;Голосу країни&quot;. Йому було всього 25Помер український співак - учасник &quot;Голосу країни&quot;. Йому було всього 25

Євген Щавлінський помер від хвороби (фото: facebook.com/wholeheart.live)

У 2021 році музикант одружився з дівчиною Сарою. Вона була любов'ю всього його життя та стала його підтримкою у боротьбі з непростою хворобою - раком, який на той момент вже сягнув четвертої стадії.

Помер український співак - учасник &quot;Голосу країни&quot;. Йому було всього 25

Євген Щавлінський з дружиною (фото: instagram.com/shchavlinskyi)

Раніше ми розповідали, за яких обставин помер відомий продюсер Владислав Ляшенко.

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