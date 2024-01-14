Помер відомий публіцист Лев Рубінштейн. Що він казав про Україну

Лев Рубінштейн - відомий поет і публіцист помер у лікарні внаслідок аварії на 77 році життя.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Live journal доньки поета, видання Медуза, інтерв'ю Рубенштейна та Вікіпедія.

Про смерть, життя та ставлення до України Рубенштейна, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Від чого помер Лев Рубенштейн

Поет і громадський діяч тиждень тому був госпіталізований у важкому стані після того, як його збив автомобіль. А після аварії поет лежав у лікарні, де йому зробили операцію, після якої його ввели у лікувальний сон.

Але ці методи поету не допомогли і вранці 14 січня дочка Марія написала про смерть батька у соціальній мережі.

"Мій тато, Лев Рубінштейн, помер сьогодні", - написала дочка поета.

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Що казав Лев Рубінштейн про Україну та війну

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, публіцист не стримував свою критику на адресу Кремля. Він відверто казав, що не розуміє, як можна говорити про захист країни на території іншої держави.

"Що значить захищати батьківщину на території іншої держави? Ось що це в принципі означає логічно? Нічого. А щодо того, "якби не ми зараз, то через два дні американці", то я це чую з дитинства. Те саме говорили, коли вторглися в Чехословаччину. Це я пам'ятаю, 1968 рік", - говорив Рубінштейн в одному з інтерв'ю.

Публіцист займав антивоєнну позицію і вважав війну найжахливішим явищем та робив акцент на тому, що це руйнує майбутнє покоління.

"Будь-яка війна жахлива не тільки тим, що її дуже легко почати та дуже важко зупинити. Вона жахлива не тільки тим, що на ній гинуть люди та руйнуються міста. У війні руйнуються і спотворюються душі людей. І наслідки війни згубні іноді навіть і для наступних поколінь", - казав Рубінштейн.

Факти з біографії Лева Рубінштейна

Лев Семенович Рубінштейн народився 19 лютого 1947 року у місті Москва.

У 1971 році закінчив філологічний факультет Московського державного заочного педагогічного інституту.

Його твори публікуються на Заході з 1979 року, перші публікації на батьківщині з'явилися на початку 1990-х.

З 1995 року працював у періодичних виданнях, у тому числі газеті "Комерсант", журналах "Підсумки", "Політбюро" та "Тижневому журналі".

Як літератор випустив книги поезії та есеїстики:

"Домашнє музикування"

"Погоня за капелюхом та інші тексти"

"Знаки уваги"

"Цілий рік. Мій календар"

"Чотири тексти з Великої картотеки".

Крім літератури він відомий своєю опозиційною діяльністю. Разом з іншими діячами культури підписував листи проти війни у ​​Чечні, підтримки ЛНР та ДНР та проведення спецоперації.