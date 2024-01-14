Помер 5-річний син відомого музиканта. Хлопчик так і не вийшов з коми після видалення молочних зубів

Помер 5-річний син відомого музиканта та бандуриста Віктора Пашника Верес, який більше місяця перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним знечуленням.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку батька хлопчика.

Велес Пашник був у глибокій комі з початку грудня

Музикант повідомив про трагічний інцидент 28 грудня. Він розповідав, що лікарі констатували у його сина смерть головного мозку.

Після цього інформації про стан здоровʼя хлопчика не було.

"Лети наш хлопчику, лети… Усім нам із небес світи… Спочивай із миром, коханий наш Лесюньо!", - написав увечері 13 січня Віктор Пашник у соцмережах.

Велес Пашник (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

З чого все почалося

8 грудня Віктор і Маріанна Пашники відвели свого сина Велеса до приватної клініки Ori-Dent з метою видалення двох молочних зубів.

Дитина відчувала сильний страх перед відвідуванням стоматологів, і всі попередні спроби використати звичайні методи надання медичної допомоги не давалы результату.

Віктор Пашник з родиною (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

Тому лікарі запропонували провести видалення хворих зубів під загальним наркозом.

Під час операції у хлопчика сталася зупинка серця, і його госпіталізували у реанімацію дитячої лікарні.

Велес Пашник (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

29 грудня батько Велеса повідомив, що син перебуває в глибокій комі, і в дитини діагностували смерть мозку через неправильно проведену процедуру видалення молочних зубів.

Після оприлюднення цього факту поліція почала кримінальне розслідування за статтею 140 частина 2 Кримінального кодексу України ("Неналежне виконання лікарем своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього").

Директор клініки, Роман Онисько, відмовився коментувати ситуацію перед журналістами.

На офіційних ресурсах клініки також не з'явилися коментарі щодо цього випадку.