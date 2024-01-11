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Пішла з життя художниця, яка створила панно на станції метро Хрещатик

Четвер 11 січня 2024 17:21
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Пішла з життя художниця, яка створила панно на станції метро Хрещатик Померла художниця Оксана Грудзинська, автор панно на Хрещатику (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У віці 100 років пішла з життя відома київська художниця Оксана Грудзинська. Її роботи є у всіх куточках столиці - панно на станції метро Хрещатик, павільйони на ВДНГ, готель Дніпро, Національний музей українського декоративного мистецтва.

Про смерть художниці повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Анжеліки Рудницької у Facebook.

Оксана Грудзинська народилася в родині архітектора в 1923 році. З 1947 року працювала в експериментальній майстерні художньої кераміки інституту архітектури Академії будівництва та архітектури УРСР. Вона використовувала у майстернях експериментальні поливи, розписуючи їх народними рослинними орнаментами, зображеннями тварин.

На початку 1970-х років Оксана Грудзинська працювала в Художньому фонді України, зокрема на комбінаті монументального та декоративного мистецтва. Там працювала над монументальними творами з кераміки: барельєфами, майоліковими панно, мозаїкою. Її роботи є у санаторії "Донбас" у Слов'янську, Палаці культури "Азот" у Рівному, в інтер'єрі Будинку зв'язку м. Деражня на Хмельниччині, рафінадному заводі в Сумах.

А у 1964 році вона оформила стіну ресторану в готелі "Дніпро" у Києві: художниця разом з колегами створила 600 керамічних тарелів, і ними вкрили стіну. Грудзинська проявила себе як неординарна монументалістка. У 1990–2010 роках вона викладала живопис на кафедрі кераміки Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

"Кожен, хто бував у київському метро на станції Хрещатик, милувався цими прекрасними панно з українськими характером і душею. Авторка - художниця Оксана Аркадіївна Грудзинська, яка торік відзначила 100-літній ювілей. Сьогодні Оксана Аркадіївна пішла у засвіти. Світла і добра памʼять…", - написала Анжеліка Рудницька.

Пішла з життя художниця, яка створила панно на станції метро ХрещатикПішла з життя художниця, яка створила панно на станції метро ХрещатикПішла з життя художниця, яка створила панно на станції метро ХрещатикПішла з життя художниця, яка створила панно на станції метро ХрещатикПішла з життя художниця, яка створила панно на станції метро ХрещатикПішла з життя художниця, яка створила панно на станції метро ХрещатикПішла з життя художниця, яка створила панно на станції метро Хрещатик

Оксана Грудзинська та її роботи (фото: facebook.com/Анжеліка Рудницька)

Раніше ми писали про те, що помер народний артист України Віталій Білоножко.

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