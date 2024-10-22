Помер відомий музикант, екс-вокаліст рок-гурту Iron Maiden

Повідомляється, що артист помер у своєму будинку в британському місті Солсбері, графство Вілтшир.

"Ми глибоко засмучені новиною про те, що сьогодні Пол Ді'Анно пішов із життя. Внесок Пола в Iron Maiden був величезним і допоміг визначити шлях, яким ми йдемо як гурт уже майже 50 років", - йдеться в некролозі.

Пол Ді'Анно помер (фото: instagram.com/ironmaiden)

Бас-гітарист і лідер гурту Стів Харріс висловив свої співчуття з приводу втрати близького друга. Він зазначив, що нещодавно спілкувався з Полом, і вони часто обговорювали злети та падіння футбольного клубу "Вест Хем", який їм обом був близький.

За словами Стіва, Ді’Анно продовжував виступати до останнього і залишався відданим своїм шанувальникам аж до кінця.

"Нам усім буде його не вистачати. Спочивай з миром, приятелю", - додав Гарріс.

Коротка біографія Пола Ді'Анно

Пол Ендрюс, який народився 17 травня 1958 року в передмісті Лондона, з юних років виявляв інтерес до музики і почав виступати в різних рок-групах. У 20 років він став вокалістом Iron Maiden, записавши з групою їхні перші два альбоми - Iron Maiden (1980) і Killers (1981).

У 1981 році Ді'Анно був виключений з Iron Maiden через проблеми, пов'язані з алкоголем і наркотиками. Його місце зайняв Брюс Дікінсон.

Пол Ді'Анно (фото: Вікіпедія)

Після відходу з гурту, Ендрюс почав сольну кар'єру, створивши гурт Di'Anno, який також став його сценічним ім'ям. Однак після першого туру колектив розпався. Надалі він працював із такими гуртами, як Battlezone і Killers, а також виступав разом із Kiss.

У зв'язку з серйозними проблемами зі здоров'ям, починаючи з 2023 року, артист виступав, перебуваючи в інвалідному візку. Незважаючи на це, він провів понад 100 концертів за останні півтора року, як повідомило видання Daily Mail. Пол був одружений п'ять разів і залишив шістьох дітей.

Пол Ді'Анно (фото: instagram.com/pauldiannoofficial)