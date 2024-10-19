Помер відомий музикант, екс-учасник гурту "Воплі Відоплясова"

У 48 років обірвалося життя українського музиканта, басиста гурту "Воплі Відоплясова" Олексія Мельченка. Причина його смерті наразі залишається невідомою.

Сумну звістку повідомила у Facebook користувачка на ім'я Анна П'ятакова, і РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про це детальніше.

Олексій Мельченко помер

Авторка публікації згадує його як людину, з якою значну частину життя дружила і спілкувалася.

"Він любив музику, був надзвичайно талановитим бас-гітаристом. Його життя, на жаль, обірвалося 10 днів тому. Олексій Мельченко… Шкода, що так рано, що так сумно… Спочивай з миром, друже. Всі, хто знав Льошу, згадайте його сьогодні. Сподіваємося, він вже в кращому світі…" - написала Анна.

У коментарях друзі та знайомі діляться спогадами про Олексія, а також публікують архівні кадри. Коментарі користувачів і світлини можете побачити на сторінці нижче:

"Ми з ним росли як рідні брати. На жаль, не знайшов більше фоток, але це у пам'ять. Сподіваюся, Бог багатий милістю, змилується і ми зустрінемось знову!"

"Анюта, дякую за пост! Він був душею компаній, такого і запам'ятаємо!"

"Брате, спочивай у мирі"

"Яка сумна звістка… Людина якою я пишався що ми знайомі... Пам'ятаю його з першої зустрічі іще з початку 90-х… Завдяки йому я закохався в бас-гітару... Дуже яскрава особистість... Дуже шкода, що так рано, співчуття всім рідним...".

Архівні кадри з Олексієм Мельченком (фото: facebook.com/anya.pyatakova.9)

Що відомо про Олексія Мельченка

Він народився 10 травня 1976 року в Києві. У 2007 році став басистом культового українського рок-гурту "Воплі Відоплясова" і був разом із колективом аж до 2017 року. У травні того ж року він заявив про вихід із гурту, а на його заміну прийшов басист гурту Animal Session Микола Усатий.

У соцмережах Олексія можна знайти кадри з виступів, особисті світлини, а також архівні знімки. Наприклад, є чорно-білі фото, на яких він позує разом із товаришем ще в юні роки.

Архівне фото (facebook артиста)

Окрім того, у блозі Мельченко часто публікував фото свого домашнього улюбленця, а також гітари. Його крайня публікація у Facebook датована травнем 2021 року, тому можна зрозуміти, що останні роки він не був надто активним у мережі.

Олексій Мельченко помер у 48 років (фото: facebook.com/anya.pyatakova.9)

У сімейному статусі музикант зазначав, що в нього "все складно", а про місце роботи пожартував, що працює "старшим помічником молодшого двірника".

До слова, гурт "Воплі Відоплясова" був створений у 1986 році, і його засновники стали одними з перших, хто виконував рок українською мовою за межами України.

Наразі до складу колективу входять фронтмен Олег Скрипка (вокал, баян, гітара, саксофон, труба, програмування, клавішні), Сергій Сахно (барабани, перкусія, бек-вокал), Євген Рогачевський (гітара, бек-вокал) і Микола Усатий, про якого вже згадувалося вище.