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Умер известный музыкант, экс-вокалист рок-группы Iron Maiden

Пол ДиʼАнно (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

В возрасте 66 лет умер известный музыкант, бывший лидер культовой металл-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram коллектива.

Сообщается, что артист умер в своем доме в британском городе Солсбери, графство Уилтшир.

"Мы глубоко опечалены новостью о том, что сегодня Пол Ди'Анно ушёл из жизни. Вклад Пола в Iron Maiden был огромным и помог определить путь, по которому мы идем как группа уже почти 50 лет", - говорится в некрологе.

Пол Дианно умер (фото: instagram.com/ironmaiden)

Бас-гитарист и лидер группы Стив Харрис выразил свои соболезнования по поводу потери близкого друга. Он отметил, что недавно общался с Полом, и они часто обсуждали взлеты и падения футбольного клуба "Вест Хэм", который им обоим был близок.

По словам Стива, Ди'Анно продолжал выступать до последнего и оставался преданным своим поклонникам вплоть до конца.

"Нам всем будет его не хватать. Покойся с миром, приятель", - добавил Харрис.

Краткая биография Пола Ди'Анно

Пол Эндрюс, родившийся 17 мая 1958 года в пригороде Лондона, с юных лет проявлял интерес к музыке и начал выступать в разных рок-группах. В 20 лет он стал вокалистом Iron Maiden, записав с группой их первые два альбома - Iron Maiden (1980) и Killers (1981).

В 1981 году Ди'Анно был исключен из Iron Maiden из-за проблем, связанных с алкоголем и наркотиками. Его место занял Брюс Дикинсон.

Пол Ди'Анно (фото: Википедия)

После ухода из группы, Эндрюс начал сольную карьеру, создав группу Di'Anno, которая также стала его сценическим именем. Однако после первого тура коллектив распался. В дальнейшем он работал с такими группами как Battlezone и Killers, а также выступал вместе с Kiss.

В связи с серьезными проблемами со здоровьем, начиная с 2023 года, артист выступал, находясь в инвалидной коляске. Несмотря на это, он провел более ста концертов за последние полтора года, как сообщило издание Daily Mail. Пол был женат пять раз и оставил шестерых детей.

Пол Ди'Анно (фото: instagram.com/pauldiannoofficial)

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