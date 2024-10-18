One Direction зробили заяву після трагічної смерті Ліама Пейна

Гурт One Direction від імені колишніх учасників - Гаррі Стайлса, Зейна Маліка, Найла Горана і Луї Томлінсона - висловила свої співчуття у зв'язку з втратою Ліама Пейна .

Зазначимо, що запис на сторінці музичного колективу у соцмережах гурту з’явився вперше за чотири роки.

"Ми повністю спустошені звісткою про смерть Ліама. Згодом, коли всі зможуть, буде що сказати. Але зараз ми знайдемо час, щоб сумувати й усвідомити втрату нашого брата, якого ми дуже любили. Спогади, які ми з ним розділили, зберігатимуться вічно. Зараз наші думки з його сім'єю, його друзями та фанатами, які любили його разом із нами. Нам буде його страшенно не вистачати. Ми любимо тебе, Ліаме", - сказано в заяві.

One Direction прокоментували смерть Пейна (фото: instagram.com/onedirection)

Трагедію також прокоментували окремо Гаррі Стайлс і Луї Томлінсон, опублікувавши спільні кадри з музикантом.

"Я по-справжньому спустошений відходом Ліама. Його головним задоволенням було робити інших людей щасливими. Для мене було величезною честю бути поруч із ним у такі моменти. Ліам жив відкрито, з душею навстіж, він заражав усіх своєю життєвою енергією. Він був добрим, підтримуючим і неймовірно люблячим. Роки, які ми провели разом, - одні з найцінніших, що в мене є. Я буду вічно сумувати за тобою, мій дорогий друже", - написав Стайлс.

Ліам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)

"Мені дуже боляче писати це, але вчора я втратив брата. Ліам був тим, на кого я рівнявся щодня, такий позитивний, веселий і добрий. Я вперше зустрів Ліама, коли йому було 16, а мені 18, я був миттєво вражений його голосом, але, що більш важливо, з часом я отримав шанс побачити доброго брата, якого я прагнув все своє життя.

Ліам був неймовірним автором пісень з чудовим почуттям мелодії, ми часто говорили про те, щоб повернутися в студію разом, щоб спробувати відтворити ту творчу хімію, яку ми створили в групі.

І для запису, Ліам був, на мою думку, найважливішою частиною One Direction. Його досвід з юних років, його ідеальна подача, його присутність на сцені, його талант до написання текстів. Список можна продовжувати. Дякуємо, що сформував нас, Ліаме.

Луї Томлінсон (фото: instagram.com/louist91)

Повідомлення для тебе, Ліаме, якщо ти слухаєш. Я відчуваю, що мені дуже пощастило, що ти був у моєму житті, але мені дуже важко змиритися з думкою про прощання. Я так вдячний за те, що ми стали ще ближчими з часів гурту, годинами розмовляти по телефону, згадувати тисячі дивовижних спогадів, які ми пережили разом - це розкіш, яку я думау, що матиму з тобою на все життя. Я був би радий знову розділити з вами сцену, але цьому не судилося статися.

Я хочу, щоб ти знав, що якщо я коли-небудь знадоблюся Ведмедику, я буду дядьком, якого він потребує в житті, і розповідатиму йому історії про те, яким чудовим був його тато.

Я хотів би попрощатися з тобою і ще раз сказати, як сильно я тебе любив.

Пейно, мій хлопчику, один з моїх найкращих друзів, мій братику, я люблю тебе. Спи спокійно", - щемливо звернувся до друга Луї Томлінсон.

Луї Томлінсон і Ліам Пейн (фото: instagram.com/louist91)

Що відомо про смерть Ліама Пейна

Смерть Ліама Пейна було зафіксовано в ніч на 17 жовтня. За інформацією екстрених служб, він випав із третього поверху готелю в престижному районі Буенос-Айреса. Артист помер на місці від серйозних травм, включно з переломом черепа.

За даними ЗМІ, тіло Ліама знайшла поліція, яка прибула за екстреним викликом, у якому повідомлялося про агресивного чоловіка.

Є припущення, що він міг перебувати під впливом наркотиків і алкоголю. Перед своєю смертю музикант влаштував безлад у номері та зламав ноутбук.

Ліам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)