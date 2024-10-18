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One Direction зробили заяву після трагічної смерті Ліама Пейна

П'ятниця 18 жовтня 2024 11:45
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One Direction зробили заяву після трагічної смерті Ліама Пейна One Direction (фото: instagram.com/liampayne)
Автор: Іванна Пашкевич

Гурт One Direction від імені колишніх учасників - Гаррі Стайлса, Зейна Маліка, Найла Горана і Луї Томлінсона - висловила свої співчуття у зв'язку з втратою Ліама Пейна.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт колективу.

Зазначимо, що запис на сторінці музичного колективу у соцмережах гурту з’явився вперше за чотири роки.

"Ми повністю спустошені звісткою про смерть Ліама. Згодом, коли всі зможуть, буде що сказати. Але зараз ми знайдемо час, щоб сумувати й усвідомити втрату нашого брата, якого ми дуже любили. Спогади, які ми з ним розділили, зберігатимуться вічно. Зараз наші думки з його сім'єю, його друзями та фанатами, які любили його разом із нами. Нам буде його страшенно не вистачати. Ми любимо тебе, Ліаме", - сказано в заяві.

One Direction зробили заяву після трагічної смерті Ліама Пейна

One Direction прокоментували смерть Пейна (фото: instagram.com/onedirection)

Трагедію також прокоментували окремо Гаррі Стайлс і Луї Томлінсон, опублікувавши спільні кадри з музикантом.

"Я по-справжньому спустошений відходом Ліама. Його головним задоволенням було робити інших людей щасливими. Для мене було величезною честю бути поруч із ним у такі моменти. Ліам жив відкрито, з душею навстіж, він заражав усіх своєю життєвою енергією. Він був добрим, підтримуючим і неймовірно люблячим. Роки, які ми провели разом, - одні з найцінніших, що в мене є. Я буду вічно сумувати за тобою, мій дорогий друже", - написав Стайлс.

One Direction зробили заяву після трагічної смерті Ліама Пейна

Ліам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)

"Мені дуже боляче писати це, але вчора я втратив брата. Ліам був тим, на кого я рівнявся щодня, такий позитивний, веселий і добрий. Я вперше зустрів Ліама, коли йому було 16, а мені 18, я був миттєво вражений його голосом, але, що більш важливо, з часом я отримав шанс побачити доброго брата, якого я прагнув все своє життя.

Ліам був неймовірним автором пісень з чудовим почуттям мелодії, ми часто говорили про те, щоб повернутися в студію разом, щоб спробувати відтворити ту творчу хімію, яку ми створили в групі.

І для запису, Ліам був, на мою думку, найважливішою частиною One Direction. Його досвід з юних років, його ідеальна подача, його присутність на сцені, його талант до написання текстів. Список можна продовжувати. Дякуємо, що сформував нас, Ліаме.

One Direction зробили заяву після трагічної смерті Ліама Пейна

Луї Томлінсон (фото: instagram.com/louist91)

Повідомлення для тебе, Ліаме, якщо ти слухаєш. Я відчуваю, що мені дуже пощастило, що ти був у моєму житті, але мені дуже важко змиритися з думкою про прощання. Я так вдячний за те, що ми стали ще ближчими з часів гурту, годинами розмовляти по телефону, згадувати тисячі дивовижних спогадів, які ми пережили разом - це розкіш, яку я думау, що матиму з тобою на все життя. Я був би радий знову розділити з вами сцену, але цьому не судилося статися.

Я хочу, щоб ти знав, що якщо я коли-небудь знадоблюся Ведмедику, я буду дядьком, якого він потребує в житті, і розповідатиму йому історії про те, яким чудовим був його тато.

Я хотів би попрощатися з тобою і ще раз сказати, як сильно я тебе любив.

Пейно, мій хлопчику, один з моїх найкращих друзів, мій братику, я люблю тебе. Спи спокійно", - щемливо звернувся до друга Луї Томлінсон.

One Direction зробили заяву після трагічної смерті Ліама Пейна

Луї Томлінсон і Ліам Пейн (фото: instagram.com/louist91)

Що відомо про смерть Ліама Пейна

Смерть Ліама Пейна було зафіксовано в ніч на 17 жовтня. За інформацією екстрених служб, він випав із третього поверху готелю в престижному районі Буенос-Айреса. Артист помер на місці від серйозних травм, включно з переломом черепа.

За даними ЗМІ, тіло Ліама знайшла поліція, яка прибула за екстреним викликом, у якому повідомлялося про агресивного чоловіка.

Є припущення, що він міг перебувати під впливом наркотиків і алкоголю. Перед своєю смертю музикант влаштував безлад у номері та зламав ноутбук.

One Direction зробили заяву після трагічної смерті Ліама ПейнаOne Direction зробили заяву після трагічної смерті Ліама Пейна

Ліам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)

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