Помер В'ячеслав Добринін - зірка радянської естради, який співав "Ягода малина" і "Синий туман"

На 79-му році життя помер російський композитор та співак В'ячеслав Добринін, який є автором пісень "Ягода малина", "Синий туман" та низки інших.

Детальніше про смерть музиканта та його життя розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

В'ячеслав Добринін помер

78-річного чоловіка не стало в одній із московських клінік, куди його госпіталізували менше тижня тому з інсультом. Про це повідомляли російські ЗМІ.

Добринін переніс три інсульти. Перший з них стався ще у 2020 році, після концертів, присвячених 50-річчю його творчої діяльності. Через проблеми зі здоров'ям артист заявив про припинення співочої кар'єри і лише зрідка з'являвся на публіці. Третій інсульт, як вже можна зрозуміти, стався в кінці вересня.

Біографія В’ячеслава Добриніна

Добринін народився 25 січня 1946 року в Москві. Його батько, Галуст Петросян, покинув сім’ю ще до народження В’ячеслава, тому він отримав прізвище матері.

З дитинства Добринін проявляв музичні здібності, граючи на губній гармошці та інших інструментах. Закінчив Московський державний університет культури і мистецтв, після чого почав свою музичну кар’єру.

В'ячеслав Добринін помер після інсульту (фото: wikipedia)

Його пісні у 1980-х і 1990-х роках звучали по всьому Радянському Союзу, а композиції "Синий туман", Ягода малина", "Не сыпь мне соль на рану" та інші стали справжніми хітами, які багато хто любив слухати навіть в Україні.

Хіти Добриніна також виконували такі зірки радянської естради, як Анна Герман ("Белая черемуха"), ВІА "Самоцветы" ("Все, что в жизни есть у меня" і "Будьте счастливы"), ВІА "Лейся, песня" ("Где же ты была" і "Качается вагон"), ВІА "Синяя птица" ("Ты мне не снишься" и "Не обижайся на меня").

У своїх інтерв'ю Добринін, який неодноразово виступав в Україні, висловлював теплі почуття до українців. Він відзначав гостинність та доброзичливість українців, а також підкреслював, що наша культура "має особливе місце в його серці".

В'ячеслав Добринін помер у 78 років (фото: росЗМІ)

Особисте життя В'ячеслава Добриніна

Першою дружиною музиканта була жінка на ім'я Ірина, з якою він прожив у шлюбі 15 років. У цих стосунках у чоловіка народилася донька Катерина Добриніна-Макгаффі, яка є випускницею ВДІКу, знімалася у серіалі "Полуничка" та інших стрічках. Вона заміжня за телеоператором Шейном Макгаффі, і разом з ним мешкає у США. Онука співака, Софія, народилася у 2000 році, а у 2007 у нього з'явився ще й онук Олександр.

Другою дружиною виконавця також була жінка на ім'я Ірина, з якою він одружився у 1985 році та прожив до своєї смерті.

Родина мешкала на дачі в Рузькому районі Московської області на березі Озернінського водосховища.