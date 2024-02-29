UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Помер відомий футболіст. Він - найкращий голеадор в історії легендарного клубу

Помер відомий футболіст та тренер Володимир Данилюк (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Колишній українській футболіст і тренер Володимир Данилюк помер на 77 році життя. Як повідомляється, легендарного футболіста "Карпат" не стало через важку хворобу.

Про його смерть повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення представника пресслужби "Карпат" Юрія Назаркевича у Facebook.

Володимир Данилюк народився 4 липня 1947 року в Стрию Львівської області. Футболом почав захоплюватися ще в школі. Після закінчення навчання потрапив до дрогобицького "Нафтовика", де за три місяці встиг забити 9 голів.

Наприкінці 1965 року Данилюка запросили до "Карпат". З 1968 він став постійним гравцем основи й так тривало до 1978 року. За цей час він провів 322 матчі та забив 94 голи. Він є найкращим бомбардиром львів'ян в історії клубу. Разом із "Карпатами" Данилюк виграв Кубок СРСР у 1969-му.

З 1979 року працював тренером-викладачем у Львівському училищі фізичної культури. Його учнем став олімпійський чемпіон 1988 року Володимир Татарчук. За його підготовку Данилюкові надали звання заслуженого тренера України.

Володимир Данилюк (фото: Юрій Назаркевич)

За словами колег та футболістів, Володимир Данилюк був швидким та енергійним нападником з хорошим ударом. Був дуже сміливим і ліз у гущавину. Колись його навіть порівняли з легендарним німцем Гердом Мюллером.

"Володимир Олександрович понад 40 років передавав свій невичерпний досвід молодим гравцям з ЛУФК - Академії футболу "Карпати". А поза футбольним полем завжди був скромною, чуйною і доброю людиною. Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям покійного. Вічна пам’ять… Парастас відбудеться в четвер, 29 лютого, у Львові в капличці лікарні "Хоспіс" (вул. Котляревського, 53). Початок о 19.00", - написав Назаркевич.

Читайте РБК-Україна в Google News
померфутболістиФутбол