Помер відомий футболіст. Він - найкращий голеадор в історії легендарного клубу

Володимир Данилюк народився 4 липня 1947 року в Стрию Львівської області. Футболом почав захоплюватися ще в школі. Після закінчення навчання потрапив до дрогобицького "Нафтовика", де за три місяці встиг забити 9 голів.

Наприкінці 1965 року Данилюка запросили до "Карпат". З 1968 він став постійним гравцем основи й так тривало до 1978 року. За цей час він провів 322 матчі та забив 94 голи. Він є найкращим бомбардиром львів'ян в історії клубу. Разом із "Карпатами" Данилюк виграв Кубок СРСР у 1969-му.

З 1979 року працював тренером-викладачем у Львівському училищі фізичної культури. Його учнем став олімпійський чемпіон 1988 року Володимир Татарчук. За його підготовку Данилюкові надали звання заслуженого тренера України.

Володимир Данилюк (фото: Юрій Назаркевич)

За словами колег та футболістів, Володимир Данилюк був швидким та енергійним нападником з хорошим ударом. Був дуже сміливим і ліз у гущавину. Колись його навіть порівняли з легендарним німцем Гердом Мюллером.

"Володимир Олександрович понад 40 років передавав свій невичерпний досвід молодим гравцям з ЛУФК - Академії футболу "Карпати". А поза футбольним полем завжди був скромною, чуйною і доброю людиною. Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям покійного. Вічна пам’ять… Парастас відбудеться в четвер, 29 лютого, у Львові в капличці лікарні "Хоспіс" (вул. Котляревського, 53). Початок о 19.00", - написав Назаркевич.