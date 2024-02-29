Умер известный футболист. Он - лучший голеадор в истории легендарного клуба

Владимир Данилюк родился 4 июля 1947 года в Стрые Львовской области. Футболом начал увлекаться еще в школе. После окончания учебы попал в дрогобычский "Нефтяник", где за три месяца успел забить 9 голов.

В конце 1965 года Данилюка пригласили в "Карпаты". С 1968 года он стал постоянным игроком основы и так продолжалось до 1978 года. За это время он провел 322 матча и забил 94 гола. Он лучший бомбардир львовян в истории клуба. Вместе с "Карпатами" Данилюк выиграл Кубок СССР в 1969 году.

С 1979 года работал тренером-преподавателем во Львовском училище физической культуры. Его учеником стал олимпийский чемпион 1988 Владимир Татарчук. За его подготовку Данилюку присвоили звание заслуженного тренера Украины.

Владимир Данилюк (фото: Юрий Назаркевич)

По словам коллег и футболистов, Владимир Данилюк был быстрым и энергичным нападающим с хорошим ударом. Был очень смелым и лез в гущу. Когда-то его даже сравнили с легендарным немцем Гердом Мюллером.

"Владимир Александрович более 40 лет передавал свой неисчерпаемый опыт молодым игрокам из ЛУФК - Академии футбола "Карпаты". А вне футбольного поля всегда был скромным, отзывчивым и добрым человеком. Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям покойного. Вечная память... Парастас состоится в четверг, 29 февраля, во Львове в часовне больницы "Хоспис" (ул. Котляревского, 53). Начало в 19:00", - написал Назаркевич.