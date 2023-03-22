Помер відомий актор з "Гаррі Поттера" та "Зоряних війн": чим він запам'ятався глядачам (фото)

Актор, який грав у "Гаррі Поттері" та "Зоряних війнах", Пол Грант помер. Його непритомне тіло знайшли на вокзалі в Лондоні. Раніше він зізнався, що зловживає алкоголем, тому припускають, що це могло стати причиною смерті.

Про це повідомляють на сайті Sky News.

Що відомо про смерть Гранта

16 березня актора знайшли біля залізничного вокзалу Кінгс-Крос в північній частині Лондона. Він був без свідомості. Його доправили в лікарню та намагалися врятувати, проте марно...

За 4 дні лікарі констатували смерть. Дочка актора Софі Джейн Грант підтвердила цей факт американським журналістам.

"Я вбита горем... Жодна дівчина не заслуговує на те, щоб її батька забрали ... Він був таким відомим і коханим. Він пішов занадто рано", - сказала дочка в коментарі Sky News.

Пол Грант (фото: news.sky.com)

У 56-річного актора залишилася дівчина, дві дочки, син, пасинки та онуки.

Іронічно, що за три тижні до загибелі Пол дав інтерв'ю на тому ж вокзалі, де його знайшли. У процесі розмови Грант вживав алкоголь і не приховував, що занадто захопився спиртними напоями.

До того ж зірка скаржився на своє життя та бідкався, що витратив свої гонорари на дурниці.

Чим запам'ятався Пол Грант

Пол Грант був британським актором і каскадером. Найвідомішими його ролями були евок у "Поверненні джедая" та гоблін у "Гаррі Поттері та філософському камені".

Пол Грант мав рідкісний генетичний тип карликовості: його зріст був 132 сантиметри. Ця особливість виділяла його у світі кінематографа.

У своєму доробку він також мав ролі у стрічках "Лабіринт" та "Легенда". Ці два фільми подарували Гранту популярність і перспективи.

Пол Грант (фото: Novinky.cz)