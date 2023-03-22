Умер известный актер из "Гарри Поттера" и "Звездных войн": чем он запомнился зрителям (фото)

Актер, игравший в "Гарри Поттере" и "Звездных войнах", Пол Грант умер. Его обморочное тело нашли на вокзале в Лондоне. Ранее он признался, что злоупотребляет алкоголем, потому предполагают, что это могло стать причиной смерти.

Об этом сообщают на сайте Sky News.

Что известно о смерти Гранта

16 марта актера нашли у железнодорожного вокзала Кингс-Кросс в северной части Лондона. Он был без сознания. Его доставили в больницу и пытались спасти, но напрасно...

Через 4 дня врачи констатировали смерть. Дочь актера Софи Джейн Грант подтвердила этот факт американским журналистам.

"Я убита горем... Ни одна девушка не заслуживает того, чтобы ее отца забрали... Он был таким известным и любимым. Он ушел слишком рано", - сказала дочь в комментарии Sky News.

Пол Грант (фото: news.sky.com)

У 56-летнего актера осталась девушка, две дочери, сын, пасынки и внуки.

Иронично, что за три недели до гибели Пол дал интервью на том же вокзале, где его обнаружили. В процессе разговора Грант употреблял алкоголь и не скрывал, что слишком увлекся спиртными напитками.

К тому же звезда жаловался на свою жизнь и жаловался, что потратил свои гонорары на пустяки.

Чем запомнился Пол Грант

Пол Грант был британским актером и каскадером. Самыми известными его ролями были эвок в "Возвращении джедая" и гоблин в "Гарри Поттере и философском камне".

Пол Грант имел редкий генетический тип карликовости: его рост был 132 сантиметра. Эта особенность выделяла его в мире кинематографа.

В своей карьере он также играл роли в лентах "Лабиринт" и "Легенда". Эти два фильма подарили Гранту популярность и перспективы.

Пол Грант (фото: Novinky.cz)