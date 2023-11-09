Помер видатний український журналіст, засновник "Дзеркала тижня" Володимир Мостовий

На 77 році життя помер відомий український журналіст, перший головний редактор та засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення "Дзеркало тижня".
У віці 76 років помер відомий український журналіст Володимир Мостовий. Він був засновником та головним редактором відомого тижневика "Дзеркало тижня".
"Сьогодні не стало Володимира Павловича Мостового. На 77-му році життя пішов творець "Дзеркала Тижня". Людина, яка 17 років - з 1994-го по 2011-й - відстояла біля керма нашого видання. Яка створила колектив. Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину", - сказано у повідомленні.
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