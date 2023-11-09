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Помер видатний український журналіст, засновник "Дзеркала тижня" Володимир Мостовий

Помер відомий журналіст Володимир Мостовий (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

На 77 році життя помер відомий український журналіст, перший головний редактор та засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення "Дзеркало тижня".

У віці 76 років помер відомий український журналіст Володимир Мостовий. Він був засновником та головним редактором відомого тижневика "Дзеркало тижня". 

"Сьогодні не стало Володимира Павловича Мостового. На 77-му році життя пішов творець "Дзеркала Тижня". Людина, яка 17 років - з 1994-го по 2011-й - відстояла біля керма нашого видання. Яка створила колектив. Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину", - сказано у повідомленні. 

Новина доповнюється...

Нагадаємо, раніше ми писали про те, помер відомий український режисер.

А також розповідали про те, що не стало відомого спортивного журналіста Артема Франкова.

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