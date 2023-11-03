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Помер відомий український режисер. "Відійшов у засвіти великої харизми"

П'ятниця 03 листопада 2023 15:00
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Помер відомий український режисер. "Відійшов у засвіти великої харизми" Архипчуку було 62 роки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Помер відомий український режисер та організатор фестивалів, заслужений діяч мистецтв Сергій Архипчук. Йому було 62 роки.

Що відомо про режисера, чим він запам'ятався та чому помер, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Вікіпедія, Facebook-сторінки друзів та колег Архипчука, зокрема дописи журналістки Оксани Щербак та екс-міністра культури України Євгена Ніщука.

Що про режисера кажуть його колеги та товарищі

Про смерть Архипчука стало відомо сьогодні, 3 листопада. Однією з перших про це написала подруга режисера Оксана Щербак. Вона розповіла, що знала його багато років. Спочатку вони просто спілкувалися, а потім стали друзями.

"Сьогодні у засвіти пішов талановитий режисер, один зі співорганізаторів фестивалю "Червона рута" (1989), людина неймовірної душі та розуму, глибоко залюблений в Україну Сергій Архипчук... Інколи ображалася за різкість, потім він сам телефонував і ми вже сміялися над причиною сварки й починали говорити про письменників, поетів, сучасний важкий час", - розповіла Щербак.

Помер відомий український режисер. &quot;Відійшов у засвіти великої харизми&quot;18 листопада режисер мав би святкувати своє 63-річчя (фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008085881323)

Екс-міністр Євген Ніщук написав, що дуже цінував роботу та талант Архипчука. Він додав, що багато працював з режисером та театром "Мушля", який той заснував.

"Знову сумні звістки.. Відійшов у засвіти великої харизми і невпинного торування Українського культурного простору мій старший сподвижник... Світла пам'ять співчуття рідним і близьким!" - йдеться у дописі Ніщука.

Помер відомий український режисер. &quot;Відійшов у засвіти великої харизми&quot;Помер відомий український режисер (фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008085881323)

Чому помер Архипчук

Точну причину смерті режисера його друзі розголошувати не стали. Але відомо, що Архипчук серйозно хворів. Мало того, за день до його смерті друзі шукали у соцмережах донорів крові.

"Всі слова якісь порожні й не передають того, що хотілося б сказати. Це був дуже складний шлях боротьби за життя протягом останніх кількох місяців. Ще не віриться", - заявила подруга режисера та додала, що його родина витратила чимало коштів на його складне лікування.

Помер відомий український режисер. &quot;Відійшов у засвіти великої харизми&quot;

Друзі намагалися допомогти Архипчуку (скріншот)

Чим відомий режисер Архипчук

Архипчук народився 18 листопада 1960 року на Рівненщині. У 1979 році він закінчив акторський факультет Державного театрального училища Дніпра, а також навчався у Державному інституті театрального мистецтва імені Луначарського.

Свою кар'єру Архипчук почав з роботи у Гуцульському естрадно-фольклорному театрі-студії "Заграва". Окрім цього, режисер працював у Донецькій опері, Дніпропетровському театрі імені Шевченка, а також у Закарпатському обласному театрі драми та комедії.

Помер відомий український режисер. &quot;Відійшов у засвіти великої харизми&quot;Архипчук у 2009 році отримав звання Заслуженого діяча мистецтв України (фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008085881323)

Архипчук запам'ятався не тільки роботою у театрах та операх. Найбільшу славу йому принесли фестивалі. Він був режисером рок-конкурсу першої "Червоної рути". Також режисер працював над створенням та проведенням фестивалів "Тарас Бульба" та "Мазепа фест".

З 2002 по 2003 роки Архипчук був ведучим програми "Кухонні пристрасті". Також він заснував театр "Мушля" й школу телеведучих TV-lab, керівником якої був з 2004 по 2010 роки.

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